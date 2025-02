El "cártel de la leche" llega a Salas: animan a los ganaderos a sumarse a una demanda colectiva (que en toda España lleva 8.000 solicitudes)

El sindicato Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA) organizó este jueves en Salas una reunión informativa sobre el denominado "cártel de la leche", un pacto acreditado el año pasado por la Audiencia Nacional según el cual las empresas lácteas acordaron durante años los precios que se abonaban al ganadero, controlando así el mercado de aprovisionamiento de leche cruda. Hasta la capital salense se desplazó un representante de la firma de servicios jurídicos Eskariam, que lleva la demanda colectiva de los ganaderos, para dar cuenta de las últimas novedades. Confían en que a finales de año el Tribunal Supremo ratifique la existencia del cártel.

Cabe recordar que este asunto saltó a la luz pública en julio de 2019 cuando la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) impuso una sanción a ocho empresas lácteas y dos asociaciones del sector por el pacto de los precios lácteos. Esta sanción abrió la puerta a las demandas de los ganaderos y Eskariam , firma especializada en demandas colectivas, lleva recogidas más de 8.000 solicitudes en toda España, muchas de ellas en Asturias.

Un momento de la charla, en la casa de cultura de Salas. / R. T. C.

El coordinador en Asturias de USAGA, el ganadero salense Fernando Marrón, agradeció la información facilitada por Marcos López, de Eskariam y calificó de muy interesante la charla, a la que asistieron una veintena de personas. "La información es muy relevante pues nos explicó que este año 2025 va a ser muy importante. Estiman que entre finales de primavera y principios de verano saldrán las primeras demandas presentadas y, a finales de año, se espera que el Supremo ratifique lo que el año pasado dijo la Audiencia Nacional", resumió Marrón.

El líder sindical animó a los ganaderos a sumarse a las demandas pues "si no se reclama no se recibirá la indemnización, que podría ser importante". Añade Marrón que "mucha gente no creía en esto, pero ahora empezamos a ver la luz". Con todo, dejó claro que los ganaderos deben ser pacientes y que los cobros podrían aún demorarse unos cuatro años.