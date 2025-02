"Es durísima, pero muy guapa", dicen los corredores del V Trail Las Traviesas, que llenó Cornellana

Pablo Pravia, vecino de Grado, fue el primero en cruzar la meta del V Trail Las Traviesas, de Cornellana. Se marcó un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 24 segundos, mejorando su crono del año pasado en la localidad salense, cuando logró la segunda plaza en esta prueba que cumple un lustro de historia. Completaron el podio masculino el valdesano Pablo García y el gijonés José María López. Las tres mejores en la clasificación femenina fueron la leonesa Verónica Robla, la gallega Rosa López y la joven salense Carmen Pérez, que se coló en el podio absoluto con tan solo 13 años.

"Es durísima, pero muy guapa", es el comentario que resume la experiencia de buena parte de los corredores que cruzaron la línea de meta. Se inscribieron cerca de 170 participantes llegados de todos los puntos de Asturias, pero también desde León, Cantabria y Galicia. La cita, organizada por Asturias Sport Nature (ASN), repitió el recorrido de casi 15 kilómetros diseñado el año pasado y gozó de buen tiempo, fresco a primera hora, pero con sol. "Esta carrera es un trail running puro, que gusta a los traileros. Además, coincide en principio de temporada y sirve para ir rodando", señala el organizador de la cita, Jorge Fernández, que destaca la belleza del lugar que funciona de salida y meta, junto al monasterio de San Salvador.

El primer objetivo para Pablo Pravia es "pasármelo bien" y ayer disfrutó de lo lindo al lograr la segunda victoria de su trayectoria deportiva. Explica que el Trail Las Traviesas es una carrera "muy dura al principio y de mucho barro", pero también "muy corredera, ideal para los que nos gusta correr y sufrir". Pisándole los talones, a poco más de un minuto, llegó a meta Pablo García, ciclista de Luarca, que se animó a correr por primera vez esta carrera. "Es muy guapa, muy técnica, tanto de subida como de bajada. Creo que gana quien más valor le echa en la bajada", añade.

El tercero en cruzar la línea de meta fue José María López Pando, de Gijón, aunque corredor del club Reino Astur, de Aller. "Es la primera vez que la hago y la verdad es que es muy guapa, dura, pero muy chula", señaló nada más cruzar la meta. En el puesto treinta y seis llegó José Luis González, toda una leyenda del trail asturiano al que conocen popularmente como "el guardabosques volador". Debutó corriendo en julio de 1975 y desde entonces ha ganado infinidad de pruebas como La Subida a la Porra de Enol, de la que ostenta el récord. A sus 70 años se mostró en forma, logrando cruzar la línea de meta en muy buena posición.

La primera mujer fue la leonesa Verónica Robla, que logró la posición cuarenta y dos en la clasificación general. "Es la primera vez que vengo y me ha gustado y la organización es de diez. Volveré", señaló. Desde Ortigueira (Galicia) llegó Rosa López para subirse al segundo cajón del podio. También debutó en Salas y quedó encantada: "Es durísima, pero me gustó mucho". Especial mérito tuvo la joven salense Carmen Pérez, natural de Camuño y toda una aficionada a la montaña. Logró el tercer puesto y mejorar su marca del año pasado en Cornellana, no en vano, redujo su tiempo en quince minutos. "Me gusta mucho el trail", confesó al cruzar la meta junto a su padre.

La prueba llenó de ambiente Cornellana durante toda la mañana, con un trasiego constante de corredores y familiares.