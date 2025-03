Fernando Marrón, el ganadero de Poles que lucha por la supervivencia del sector ganadero

Fernando Marrón nació el 9 de diciembre de 1963 en Casa Ignacio, de Poles, y desde pequeño le tiró la ganadería. También la lucha sindical. Se recuerda de muy joven en las manifestaciones para reclamar mejoras para el sector y en 2002 participó en sus primeras elecciones agrarias y se convirtió en vocal de la Cámara Agraria. Casi una década después, en junio de 2011, fue uno de los fundadores de la Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA) y, en 2016, se convirtió en coordinador del colectivo. Considera de vital importancia agruparse para reivindicar mejoras: "Tengo claro que hay cosas que solo se defienden colectivamente".

Pero detrás del líder sindical, está el ganadero que se hizo cargo de la ganadería de leche que nació con su abuelo, fundador de Central Lechera Asturiana, y que impulsó su padre. "Estudié el bachiller en Salas, pero siempre tuve claro que estudiar no me gustaba, en cambio, aquí estoy como pez en el agua", cuenta.

"En 2001 hice un plan de mejora y después, en 2011, hicimos una obra de ampliación", relata al pie de las naves de su ganadería. En los mejores tiempos llegaron a contar con unas 120 vacas y cuenta que una de las mayores satisfacciones de su trayectoria fue cuando su hijo menor se incorporó al sector para darle relevo. "Cuando él entró había ganas e ilusión e hicimos la ampliación. Ahora las cosas no están bien y hasta el ganadero está mal visto socialmente", lamenta. Con este panorama, su hijo está pensando en abandonar.

Fernando Marrón en Poles con las vacas pastando a su espalda. / T. Cascudo

Actualmente la Ganadería Marrón S. C. es una empresa familiar de la que también forma parte su mujer. Cuenta con unas setenta cabezas de ganado, entre vacas de leche y bueyes de la raza wagyu y entregan la producción a Central Lechera, como en sus inicios. Sin embargo, sufren, como los demás ganaderos, el impacto del lobo. "Perdimos diez xatos por el lobo. O la sociedad toma conciencia o esto desaparece. La fauna salvaje no solo nos provoca daños, sino que supone un problema gravísimo de salud pública", añade, al tiempo que se queja de las enormes exigencias a las que se enfrenta el ganadero.

El año pasado renovó al frente de USAGA, pese a las reticencias que encuentra en casa, donde padecen sus ausencias. No en vano, liderar el sindicato le obliga a viajar y a dedicar mucho tiempo para representar al sector. Está muy satisfecho del equipo joven que conformó en 2024 y espera que de ahí salga su relevo. "Conformamos una ejecutiva de la que estoy muy orgulloso, con gente muy profesional que vive de la ganadería", señala el tercer coordinador de la historia de USAGA. Y añade: "No tengo intención de perpetuarme; quiero que se incorporen los jóvenes y que sepan que yo estaré siempre ahí para ayudar".

A nivel regional se queja de la "asfixia" que vive al sector y, a nivel local, en su querida Salas, confía en que la apertura de Royal A-ware, prevista para este año, traiga esperanza. A sus 61 años no piensa en jubilarse: "Seguiré mientras pueda, si no me falta la salud".