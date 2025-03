Inés Castro, Mujer del Año en Salas: "Estoy muy contenta, fue una sorpresa muy grande"

Salas desveló este sábado, coincidendo con el Día Internacional de la Mujer, el nombre de su Mujer del Año: Inés Castro, de 80 años. "Estoy muy contenta y nerviosa, fue una sorpresa muy grande", confesó a LA NUEVA ESPAÑA esta valdesana afincada en Salas desde hace décadas, primero en Faedo de Lavio y ahora en la capital salense donde se confiesa feliz.

En el WhatsApp de su familia se fraguó la candidatura de esta vecina, que luchó como una leona para sacar adelante a sus diez hijos. "Es una mujer súper trabajadora, que crio a diez hijos en unas condiciones muy duras, en una casa sin agua ni cocina, y todos salieron adelante. No puedo estar más orgullosa de ella", señaló su nieta Andrea Losada, que no dudó en convencer a toda la familia para presentar la propuesta de Inés al premio. "Están todos como locos", resume el sentir de esta extensa saga. No en vano, además de diez hijos, Inés Castro suma doce nietos y un bisnieto, Carlos, con el que está encantada.

Inés Castro con su bisnieto Carlos. / R. T. C.

La galardonada atiende a LA NUEVA ESPAÑA a mediodía y se le nota la satisfacción por este galardón que "reconoce el trabajo de la mujer". Cuenta los años duros que vivió para sacar adelante, junto a su marido Africano, a toda la prole. "Hacía de todo, dentro y fuera de casa, pero es verdad que todos los hijos me salieron muy derechos", relata, al tiempo que da cuenta de una vida larga "que daría para un libro".

Hace tres décadas que Inés Castro reside en la villa salense, donde está "muy contenta" y donde en próximas fechas recibirá el merecido título de "Mujer del Año".

Inés Castro con su marido, en una imagen de hace décadas. / R. T. C.