El alcalde de Salas responde a la presidenta de Paradores de España sobre Cornellana: "Vamos a lucharlo"

La presidenta de Paradores de España, Raquel Sánchez, desveló a LA NUEVA ESPAÑA los planes inmediatos para abrir nuevos establecimientos hoteleros y en la lista no está convertir en parador el monasterio de Cornellana. Dijo Sánchez que no descartan nada, pero, en sus proyectos más próximos, solo está abrir en Molina de Aragón (Guadalajara), Ibiza y Veruela (Zaragoza). Sobre estas declaraciones, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, se mostró prudente y dejó claro que "convertir el monasterio en parador es una solución por la que vamos a luchar, pero no renunciamos a otras cosas". Y añadió: "Vamos a lucharlo todo y a tocar más palos".

Hidalgo no entró a valorar las palabras concretas de la máxima responsable de esta red hotelera, pero sí defendió que ahora mismo la prioridad es dar continuidad al proyecto de rehabilitación y lograr sacar adelante la tercera fase "sin descartar nada y luchándolo todo". En este sentido, dejó claro que aún queda mucho trabajo para dar por finalizada la recuperación de la joya patrimonial de Cornellana. "Nuestro objetivo final es dar al conjunto un uso que se merezca".

Al respecto del proyecto de usos del cenobio, que actualmente está en redacción, Hidalgo confirma que la consultoría que lo está realizando tiene los trabajos muy avanzados. "Quedan flecos y reuniones pendientes entre el Arzobispado, la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Salas, pero el proyecto está muy perfilado", añadió.