El alumnado de la Escuela de Música de Salas mostrará este jueves su talento (anota la hora de su nueva audición)

La Escuela de Música "Regina Álvarez Pulido", de Salas, comenzó el curso el pasado septiembre con medio centenar de alumnos y ahora presentan el primer concierto del año para mostrar sus conocimientos. La audición tendrá lugar a las siete de la tarde, en el salón de actos de La Veiga y está abierta al público en general.

Cuenta el director del centro, Chus Castro, que será una actuación de aproximadamente una hora en el que participarán alrededor de cuarenta músicos. "Será un concierto variado, con música de todos los tiempos y en el que participará alumnado de cuatro años en adelante", cuenta Castro, que calcula que se interpretarán una veintena de temas musicales.

Comenzará el concierto con los más pequeños de la escuela, que sorprenderán usando cubos de la playa a modo de tambores para poner ritmo a la tarde. Después, los alumnos de lenguaje musical pondrán en escena la canción "Somebody that I used to know" en la que usarán unos tubos de colores denominados "boomwhackers". Y así, sucesivamente, irán saliendo al escenario los diferentes alumnos del centro, agrupados en combos musicales para mostrar a familiares y amigos sus aprendizajes en los últimos meses.

También habrá música de saxo, clarinete, acordeón, guitarra, bajo, teclado y gaita, es decir, las diferentes especialidades que se pueden cursar en la escuela "Regina Álvarez Pulido". "La Veiga no tiene mucho espacio, pero está invitado cualquier persona que desee acompañarnos", señala Castro.