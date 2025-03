¿Por qué no deberías hacer lavados nasales continuos a tu hijo? La fisioterapeuta pediátrica Elisabet Soto responde en Salas

"Mocos, toses y lavados nasales" es el título de la sesión formativa que la fisioterapeuta pediátrica Elisabet Soto impartió este martes en Salas y dentro del programa de las X Jornadas de Salud del concejo salense. Soto, avilesina afincada en Salas desde hace cuatro años, hizo un llamamiento a las familias para dejar de abusar de los lavados nasales.

"Pasamos de nuestra generación en la que no se tocaban los mocos, a hacer limpiezas a diario a nuestros hijos cuando no es necesario. Si abusamos, les estamos comprando papeletas para padecer alergias o rinitis crónicas", señala Soto, que considera que las familias tienen "demasiada información". También alerta sobre la cantidad de "cacharros" que se venden a las familias para realizar estas limpiezas nasales cuando en realidad, añade, "no hace falta tener nada".

En el asunto de los mocos, esta profesional que también es especialista en lactancia, considera que lo más adecuado es intervenir lo menos posible. "Los peques, en etapas preverbales están programando todos sus sistemas y su vida adulta va a depender mucho de lo que pase en esos primeros años de vida", apunta. En este sentido, la mucosa del sistema respiratorio "es un sistema más y responde a agresiones biológicas (como un virus), físicas, mecánicas, térmicas...".

Elisabet Soto durante la actividad. / R. T. C.

Señala Soto que cuando nota una amenaza, la mucosa genera más moco para defenderse: "Hay que permitir que determine cuánto moco de más, cómo drenarlo y cuándo parar. Si un peque me viene con mocos y yo me dedico a pulverizarle suero salino constantemente en la nariz, estoy haciendo una agresión mecánica a esa mucosa y, por tanto, va a generar más moco. Si eso lo hago con mucha frecuencia, ya no digamos los que hacen lavados preventivos, la estoy programando en un estado de hipersecreción". Esta profesional considera que este procedimiento podría provocar que ese niño "arrastre toda su infancia, incluso su vida adulta, una rinitis, que vaya a tener constantemente moquera".

Lo ideal, apunta, es que al niño se le quite con un papel el exceso de mocos y se deje a la mucosa trabajar. No obstante, sí que hay casos en los que se puede y se debe intervenir: "Un lavado nasal se debe hacer cuando los mocos quiten bienestar al bebé y no puede dormir, comer o jugar. En cualquiera de esos casos, le vamos a ayudar, pero acompañando".

Elisabet Soto, que en abril empezará a pasar consulta en Grado además de hacerlo en Oviedo, aconseja recurrir a un fisioterapeuta respiratorio siempre que un niño haya pasado por un proceso infeccioso de pulmón profundo, es decir, tras una bronquiolitis o una neumonía.

Sobre las Jornadas de la Salud de Salas, Soto considera que se trata de una iniciativa "maravillosa y muy necesaria porque acerca a las familias a profesionales cualificados".