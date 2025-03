Rocío Fernández quiere llevar lejos la carne de Salas (y este es su plan)

Rocío Fernández nació en Oviedo pero se siente salense. De allí proceden sus padres (su madre es de Alava y su padre de Cortes) y en el concejo pasó la mayor parte de su infancia. "Siempre digo que nací en Oviedo, pero soy de Salas", bromea. Y al territorio sigue vinculada gracias a la empresa Ganadería Casa Ramón, fundada por su padre en 1973 y que ahora crece gracias a una sección dedicada a la conserva cárnica de la que se ocupa esta mujer de 31 años.

"Mi padre se marchó de Salas con 17 años porque no veía futuro. Trabajó duro en Madrid y consiguió ahorrar para montar un restaurante en el Fontán de Oviedo. Empezó con la esquina de lo que hoy es Casa Ramón y fue creciendo", cuenta su hija. Ramón Fernández seguía teniendo alguna vaca en su pueblo natal de Cortes y vio la oportunidad de ampliar para disponer de buena materia prima para su restaurante. Tras años de experiencia, se le ocurrió crear una sección de conserva para aprovechar lo que no tenía salida en el restaurante. Sin embargo, llegó la crisis y decidió aparcar la idea, que rescató su hija en 2021 y tras formarse en Administración y Dirección de Empresas.

Las vacas pastando en Salas. / Casa Ramón

La joven no se veía encerrada en una oficina y el proyecto de la conserva, que compatibiliza la venta de productos frescos, le encajó como anillo al dedo. Acostumbrada a trabajar con la carne, abrió el obrador de Casa Ramón en el concejo de Siero y está creciendo año a año. "Mi padre me inculcó desde pequeña la responsabilidad y la importancia de aprender un oficio y saber que las cosas hay que pelearlas y que no todo cae del cielo", señala Rocío, que se considera muy afortunada por haber crecido en "un entorno maravilloso" como es el pueblo de Álava, en el que tuvo una infancia feliz.

Fabada, pote, albóndigas y carne guisada son sus cuatro líneas de trabajo. Cuenta Rocío Fernández que es la carne guisada la más vendida, un producto que sigue además la receta que se sirve en el popular restaurante de El Fontán, que ahora regenta un amigo de la familia. El objetivo del denominado formalmente proyecto "ConservAS" es la transformación de la carne de la ganadería propia de la empresa "en conservas de platos típicos tradicionales asturianos de alto valor añadido a través de estrategias de desarrollo tecnológico de producto".

Una plato de fabada. / Casa Ramón

En el obrador de Casa Ramón trabajan tres personas junto a Rocío y explica que para lograr el punto ideal de cada receta tiró de su madre María Luisa. "No daba un paso sin que ella me dijera que iba bien. Es muy buena cocinera", apunta su hija, que da cuenta del camino "duro y largo" que supone sacar adelante una nueva línea de producto. Como conservera aún es "una pulguita", pero crece año a año y ahora tiene entre manos el salto al mercado nacional. "Quiero seguir avanzando y creciendo poco a poco, soy consciente de que Zamora no se hizo en una hora. Veo que la gente responde bien y que los productos gustan", confiesa.

La ganadería de Salas, que sigue regentando su padre tras jubilarse en el restaurante, cuenta con algo más de un centenar de vacas de la raza Asturiana de los Valles junto a unos sesenta cerdos de las razas Landrace y Petrain. "Tenemos terneras cebadas con cereal nacional, que lo molemos nosotros", señala Rocío Fernández, para dar cuenta del mimo con el que se cuida al ganado. Además, otra de sus particularidades es que son una de las pocas ganaderías que mantiene la costumbre de la trashumancia. En verano, desplazan el ganado a la zona de Babia, en León. "La trashumancia nos permite disponer de pastos nuevo, un alimento de calidad y recuperar durante el verano el terreno de Salas", señala.