Así fue el martes de mercado en Salas en una jornada con pocos visitantes: "En verano se vende mejor"

María Isabel Fernández, vecina de Villazón, no falla a su cita de los martes en el corazón de Salas. Ha perdido la cuenta de los años que lleva participando como vendedora en el mercado ambulante que toma cada martes el centro de la capital salense. "Ya venía de niña con mi madre, de toda la vida, es algo que me gusta mucho", relata. En su privilegiado puesto de verdura junto a la puerta de la histórica colegiata señala que este martes fue una jornada un tanto floja en cuanto a visitas. "En verano se vende mejor", admite.

Cuenta Fernández que el mercado de Salas lleva unos meses un poco flojos de ambiente. "Siempre se notó el invierno, pero ahora cada vez más. La gente no se anima a salir", señala aguardando que la cosa se anime de cara a los meses estivales. "Hay más ambiente y viene gente de fuera, se suele vender bien", relata sobre los mercados del verano.

Cuenta que al menos ha conocido otras tres ubicaciones del mercado semanal y echa de menos la plaza cubierta que había en La Veiga y que era especialmente buena en los meses más fríos y lluviosos. Es probablemente la vendedora más veterana del mercado salense, pero, mientras pueda, seguirá acudiendo a la cita. "Me gusta mucho ver una huerta guapa, no hay nada que me guste más y de toda la vida lo vendo en este mercado y en el de Pravia", apunta. Sobre la cosecha, admite que este año comenzó demasiado lluvioso, algo que le fastidia para la siembra de patatas.

La vendedora acudió ayer al mercado con nueces, manzana, huevos y algo de verdura. En total, hubo tres puestos de verdura, algunos de textil, también un puesto de pescado y otro de quesos a cargo de Macarena López. Virginia Postigo y Carolina Larrama también estuvieron presentes con sendos puestos de artesanía.