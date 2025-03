José Luis Capitán emociona a los estudiantes de Salas: "Que nadie os ponga límites"

«Quizás esté hablando para el investigador que encuentre la cura para la ELA. Sois extraordinarios, que nadie os ponga límites». Así se despidió José Luis Capitán de los estudiantes del instituto Arzobispo Valdés-Salas a los que habló este martes sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Esta enfermedad sacudió su vida hace una década y, desde entonces, le planta cara de la mejor manera: ayudando a otros enfermos y recaudando fondos para lograr la ansiada cura que «cada día está más cerca».

El ex docente y atleta salmantino afincado en Asturias narró a los estudiantes el impacto de una enfermedad que puso patas arriba la vida de su familia. Pero pese a la dureza del mensaje, demostró su pasión vital y dio a los estudiantes una lección que no olvidarán: «Como decía Pau Donés, la vida es urgente. Hay que disfrutar del aquí y ahora». Para ello, lo mejor, añadió, es «rodearte de las personas que más quieres». En su caso, tuvo unas palabras especialmente cariñosas para su mujer, Tere, que se enrola «en todas las locuras que se me ocurren» y batalla a su lado contra una enfermedad «que le puede tocar a cualquiera».

Capitán listo para iniciar la charla. / T. Cascudo

Capitán contó que fue comiendo un filete cuando notó la pérdida de sensibilidad en una mano y ahí empezó todo. Tenía dos opciones: rendirse o seguir. Tomó la segunda opción, como pudieron comprobar los estudiantes a los que proyectó vídeos de sus hazañas deportivas antes y después del diagnóstico.

Capitán, que se definió como maestro vocacional obligado a jubilarse por la ELA y también atleta semiprofesional, reconoció que pese a la dureza de la enfermedad es capaz de seguir cumpliendo sueños. Y defendió esa actitud y la capacidad de emocionarse como aliados para afrontar la vida.

Capitán en Salas. / T. Cascudo

Tras su intervención, Capitán respondió las preguntas de los alumnos, que se mostraron atentos en todo momento. La charla se enmarcó en las Jornadas de la Salud de Salas y se desarrolló en el Espacio de Creación Joven de la capital salense