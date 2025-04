Ali quiere que los salenses se sientan como dioses del Olimpo (gracias a sus clases): esta es su historia

A Alexandra Janette Corjuc todo el mundo la conoce en Salas como Ali y también por su proyecto "El Nortte Baila". Ella baila desde que tiene uso de razón y su pasión la llevó a dar clases para escolares y ahora, por aclamación popular, a crear un proyecto más ambicioso para mejorar la condición física de los vecinos de Salas. "El Nortte del Olimpo" es su última propuesta, que aúna las clases de baile con sesiones guiadas de fuerza y baile fitness para todas las edades.

Corjuc, que llegó a Salas con cinco años, empezó a bailar de niña y trabajó como bailarina profesional en el popular Grupo D'Cano, que lidera su padre. Esta formación musical tiene sede en Salas y en el concejo Corjuc contaba con un grupo de pequeñas seguidoras que le insistieron para que fuera su profesora de baile. Fue ahí cuando dejó el grupo y apostó por la formación, impartiendo clases de baile moderno no solo en Salas, sino también en Cangas y Tineo.

Ahora suma unas ochenta alumnas, la mayoría niñas, en cuatro colegios de la zona. "El caso es que la gente mayor me empezó a decir que por qué no daba clases para mayores. En Salas hay dos gimnasios, pero no hay oferta de clases dirigidas, así que por petición popular me animé. Me formé como coach deportiva y puse en marcha El Nortte del Olimpo", relata. Promociona esta propuesta como "un nuevo concepto de gimnasio, donde entrenan los dioses" y está teniendo tan buena aceptación que casi ya no tiene huecos libres en las clases.

La entrenadora salense tiene un par de locales de ensayo provisonales y ya sueña con disponer de una sede permanente para su gimnasio El Nortte. Por cierto, que las dos tes en "Norte" son un guiño a su nombre.

"Hay muchas maneras de hacer ejercicio y lo que yo planteo son clases de fuerza y baile fitness. Me enfoqué a lo que la gente quiere, por eso puedo decir que es una oferta personalizada", relata. Su idea era empezar el 3 de abril, pero tanto le insistió la gente que ya estrenó su propuesta hace unos días y los usuarios son de edades muy variadas.

Lo más sorprendente del giro en la vida de Corjuc es que se gestó en menos de un año. "En octubre empecé con las clases y la verdad es que me fui adaptando a lo que me pide la gente. Me proponen cosas y yo me esfuerzo, estudio y lo consigo", cuenta, al tiempo que se declara contenta con el resultado. "La gente me lo agradece tanto que me siento una diosa, solo por ver lo felices que están con las clases. Me siento muy orgullosa de lo que estoy logrando", resume la joven, de 24 años.