Este es el rincón que México tiene en plena capital de Salas: "Este lugar está padrísimo"

La madre de Gustavo Segura nació en La Sala, una aldea de la parroquia salense de Godán. Emigró a México en plena Guerra Civil española y allí se casó e hizo su vida. Mexicano de nacimiento, a Segura siempre le tiró España y el año pasado se vino con intención de crear aquí su proyecto vital. En enero adquirió el antiguo albergue Rey Casto, en plena plaza del Ayuntamiento, y hace unos días abrió "Cielito Lindo", un canto de amor a su patria mexicana desde el corazón de Salas.

"Mi madre dice que estoy loco, pero a mí me gustó esto. El pueblo está padrísimo y el edificio me gustó porque está en muy buena ubicación. Además, el albergue anterior tenía muy buenas reseñas porque funcionaba muy bien", señala Segura, somelier de profesión, pero con conocimientos en el sector turístico, pues su familia tiene negocios hoteleros al otro lado del Atlántico.

Gustavo posa en la terraza de "Cielito Lindo". / T. Cascudo

El albergue Rey Casto es ahora "Cielito Lindo", como reza un llamativo cartel en "rosa mexicano". El nombre no solo fue elegido en alusión a la popular canción mexicana, sino también por las vistas de la terraza que el albergue tiene en lo alto del edificio y que permiten admirar Salas desde el mismo cielo. "Mira que padre vista. Lo mejor es el cielo. Cuando me puse a mirar las reseñas del antiguo albergue todo el mundo decía que valía la pena subir tanta escalera para disfrutar de la terraza", apunta el nuevo hospitalero. Y es que el inmueble, alto, pero muy estrecho, es de antigua factura y cuenta con planta baja y cuatro plantas comunicadas únicamente por escalera.

"Los mexicanos tenemos fama de ser buenos anfitriones y decidí apostar por México para ambientar el local y así diferenciarme y sin perder la esencia", relata Gustavo mientras muestra las dependencias interiores de este albergue que inicialmente será a donativo. Cuenta con dos habitaciones compartidas con capacidad para catorce personas y una sala común en la planta de arriba que da acceso a la espectacular terraza de este peculiar inmueble. En los descansos entre plantas hay cuadros con algunos de los lugares más espectaculares de México.

Una de las habitaciones compartidas del albergue. / T. Cascudo

El hospitalero agradece el respaldo que ha encontrado en Salas para sacar adelante su negocio. "Todo el mundo ha sido de gran ayuda y en el Ayuntamiento me han facilitado las cosas. La gente es maravillosa, le pongo un diez a Salas. Aquí solo me faltan las salsas de México", bromea. De hecho, en la inauguración del local no faltaron delicias típicas de su país como tacos, guacamole y margaritas.

En estos últimos meses en los que ha afrontado la reforma del local ha hecho una inmersión en Asturias, pues sabe que para gestionar el que ya es el séptimo albergue de la villa también debe conocer bien la zona y el Camino Primitivo por el que transitarán los clientes. "Ha sido un curso intensivo de Asturias", añade.

Vista de la zona común de descanso habilitada en la planta alta del inmueble. / T. Cascudo

De momento, el albergue será a donativo, pero confía en mejorarlo paulatinamente para subir de categoría, pues aspira a ofrecer un alojamiento de máxima calidad. Como anécdota, cabe añadir que los primeros en pernoctar en el "Cielito Lindo" fueron unos brasileños y una americana. Una apertura de lo más internacional para este singular alojamiento.