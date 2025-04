El milagro de la faba asturiana, en Villazón: este es el secreto para salvar la cosecha

El productor de faba asturiana Indicación Geográfica Protegida, Herminio Noval, de Villazón (Salas), obró este año el milagro si se tiene en cuenta lo que pasó con otros cultivos de la esperada y preciada alubia de Asturias. Salvó "toda" la producción. Con respecto al año pasado, los números salen (de cuatro hectáreas, 4.000 kilos) y eso se da en un contexto difícil, en el que el resto de productores de faba asturiana se han encontrado con el peor de los años: el 80 por ciento de la alubia está muy manchada o manchada y, por tanto, no tiene posibilidades en el mercado. En Villazón, eso no pasa. Herminio Noval saca pecho y quiere, dice a este diario, dejar algo claro: "Hay faba asturiana para rato".

Su caso es muy particular. Sembró cuatro hectáreas y recogió 4.000 kilos, "lo mismo que en la campaña pasada". El Consejo Regulador de la Faba Asturiana, organismo que agrupa a productores y comercializadores, advirtió de un año muy problemático y, de hecho, el Principado ya anunció ayudas directas para esta cosecha "desastrosa". Pero en Villazón, el cultivo resiste. ¿Hay microclima? ¿Condiciones especiales? "Nada de eso, aquí hay cambio climático como en otros sitios, pero yo me dejo asesorar por un ingeniero agrónomo", dice. Resultado: en los últimos años rotó cultivos. Alternó patata, pimiento y faba asturiana.

En Villazón "tengo la suerte de disponer de terreno porque soy el único que cultiva faba asturiana; alquilo o voy comprando terrenos", cuenta y de esta manera, añade, "logro mejores resultados". Para explicar su historia, no hace crítica a la contención en el uso de fitosanitarios, como es habitual en estos tiempos en el sector. Simplemente, "aprovecho lo que tengo". En Villazón, por ejemplo, puede implementar goteo por riego. "Y eso fue lo que hice los terrenos que lo necesitaron". Por lo demás, "diversifico" en las parcelas. El primero año, pimiento, el segundo pata y el tercero, faba asturiana. Ahora está ilusionado con la producción de pimientos "porque se dan bien y toda la producción se vende". Tanto es así que si el año pasado compró 2.000 plantas, este año triplicó y algo más: adquirió 7.000.

"El secreto está en el manejo", apunta y recuerda que es importante confiar "en un especialista". "Es como otra empresa que necesita de un asesor económico, pues igual", señala. Desde 2021 en Villazón hay riego por goteo en las fabas. "No puedes poner un cultivo del que vives a expensas del tiempo, de si llueve poco o mucho o hay sequía", opina. También señala que en Villazón se combate mejor la sequía, como ocurrió en 2023, que la humedad y el exceso de lluvia, como ocurrió en 2024. Eso sí, en esta localidad salense, como solo Herminio Noval produce faba, "no tengo problemas con otros cultivos". ¿Qué quiere decir? "Que no se pasan los hongos de una a otra finca, porque no todo el mundo las cuida igual", dice.

El productor empezó como profesional de la faba asturiana en 2014, aunque conocía el sector desde 2007. Tiene 42 años y está satisfecho de ser agricultor. "La faba asturiana no corre riesgo", señala.

En otros rincones del concejo, hay más pesimismo. Lo cuenta María José Colao, de Laneo. Ella vive la misma situación que el resto de familias que produce faba asturiana IGP. Cultivó media hectárea y tiene para vender, sin mancha, un mínimo. "El pasado fue mal año y este peor", advierte. Dice lo mismo que otros compañeros de sector. "No ayudó la lluvia y la humedad de septiembre, cuando madura el fruto", describe. Esto hizo proliferar a los hongos y, sin remedio, que cosechas enteras se dieran por perdidas.