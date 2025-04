José Antonio Álvarez muestra por primera vez su destreza con el lápiz: de la torre Valdés-Salas a las callejuelas de Salas

Es la primera vez que el salense José Antonio Álvarez, Toni, muestra al gran público su destreza con el lápiz. Desde siempre le gustó el dibujo, pero su vida profesional transcurrió por otros derroteros y no fue hasta su jubilación cuando pudo dar rienda suelta a su pasión. Salas es su inspiración y la protagonista de buena parte de los dibujos que se podrán ver a partir de este jueves en la casa de cultura Juan Velarde Fuertes. La inauguración está prevista para este jueves a las 19:30 horas.

Transportista de profesión, durante años el salense recorrió el país con su camión, eso sí, siempre que podía esbozaba algún dibujo "en cualquier libreta". Su casa está llena de sus obras, casi siempre a lápiz, y también acostumbra a hacer trabajos por encargo de amigos y familiares, pero, fuera de su círculo, casi nadie conoce su talento.

Uno de los trabajos con la torre Valdés-Salas y el Nonaya de protagonistas. / R. T. C.

"Desde muy pequeño siempre se me dio bien el dibujo", relata. Eso sí, aprendió de manera autodidacta, ejecutando lo que su intención le va pidiendo en cada momento. "Lo que más me gusta es el lápiz, de diferentes tonos y dureza, pero casi siempre en blanco y negro", aclara. No obstante, también ha hecho sus pinitos con el acrílico y hasta la acuarela, pero, insiste, "lo mío es el lápiz, con él, voy sin miedo".

Acostumbra a hacer fotos en cada uno de sus paseos por Salas, principal protagonista de sus obras. Después, en casa, transforma la foto en dibujo. "Dedico muchas horas, como no tengo prisa y estoy jubilado, voy perfeccionando", cuenta. La torre del castillo Valdés-Salas, a la que considera un "emblema" del concejo, la colegiata, el río Nonaya o las diferentes calles de Salas están presentes en su obra. "A veces cuando alguien ve una calle a dibujo se da cuenta de los detalles que no aprecia cuando pasa por ella todos los días. No se aprecia lo guapo que tenemos en nuestro pueblo", apunta.

Natural del pueblo de San Marcelo, aunque vecino de la villa de Salas, confiesa cierto nerviosismo ante su primera exposición, en la que se podrán ver en torno a medio centenar de obras. "No había pensado nunca en exponer, con los años que tiene uno... pero me animaron", confiesa el salense.