El encaje de bolillos conquista al concejo de Salas: “Aporta vida social y despejar la mente”

El encaje de bolillos ha conquistado en los últimos años a un buen número de mujeres del concejo de Salas. Cuarenta forman parte de la asociación “Tejedoras de sueños” cuyos trabajos pueden verse durante algunos eventos que se celebran en el concejo, como fue en la última edición del Certamen de Quesos Artesanos de Asturias, que se celebró en Salas el domingo pasado. Abanicos, tapetes, manteles, bordados en jerséis, toquillas, fulares… Son algunas de las labores que se pudieron ver expuestas en la entrada del Ayuntamiento, donde además Esther Alonso, presidenta de la asociación, acompañada por Vidalina Fernández mostraban en directo cómo se hace encaje de bolillos.

“Para despejar la mente esto es buenísimo, sobre todo para las personas mayores y también para trabajar con las manos”, subrayaba Vidalina Fernández, que asegura que cuando coge los bolillos entre sus manos pierde la noción del tiempo. Realizar esta labor le permite concentrar su atención totalmente en ese trabajo y le ayuda a relajarse y a olvidarse durante ese momento de los problemas del día a día.

Vidalina Fernández recuerda que siempre le atrajo el encaje de bolillos y tantas eran sus ganas de aprender que, en una Feria de Muestras de Tineo, en la que había unas mujeres gallegas mostrando la técnica, llegó a comprar 35 bolillos y hasta libros, pero no le sirvió para ser autodidacta. “Los libros sirven para cuando ya tienes una base, porque, aunque no es difícil, tiene su técnica y en las revistas no se especifica, por ejemplo, hacía donde se tienen que realizar las vueltas”.

Vidalina Fernández y Esther López con sus labores de encaje de bolillos. / D. Álvarez

En el verano de 2001 llegó una señora a Salas para hacer un curso de bordado de cintas y ahí empezó todo. Una vez que la profesora se jubiló, Esther Alonso tomó el relevo y comenzó a impartir talleres que realiza en La Espina y también en Tineo y Cangas del Narcea. El perfil de las asistentes es mujeres de más de 60 años.

Además de los cursos, la asociación realiza salidas, sobre todo a Galicia donde más se conserva la tradición, también realizan reuniones, consiguiendo además de realizar auténticas obras de arte de encaje, tener una vida social activa. “Ayuda a relacionarnos con mucha gente y eso para los mayores es muy bueno, porque hay mujeres que solo salen de casa el día que vienen a hacer bolillos y cuando vamos a un encuentro es una salida más”, explica Esther Alonso. Además, hacer encaje no es algo que se quede solo en las horas del curso que realizan semanalmente, sino que es una afición que disfrutan a diario en su casa, con lo que ello les aporta mental y psicomotrizmente hablando.

A pesar de todos los beneficios que le ven al encaje de bolillos, creen que esta tradición va ir desapareciendo con su generación porque ven que despierta interés en quienes vienen detrás. “Por un lado, las nuevas generaciones no tienen paciencia, viven en la inmediatez y hacer encaje lleva muchas horas para ver el resultado. Pero lo más importante es que tampoco les gusta, no les gustan las puntillas ni le ven la utilidad porque hoy en día no usan manteles ni cortinas ni tapetes…”, concluye Esther Alonso.