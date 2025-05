Esto opina el expresidente de Paradores Francisco García-Bobadilla del monasterio de Cornellana

El presidente de la Academia Gallega de Gastronomía y secretario general de la Federación de Academias Internacionales Gastronómicas de los Caminos de Santiago, Francisco García-Bobadilla, visitó estos días el Principado y en su ruta no faltó el monasterio de San Salvador de Cornellana. Su opinión es especial porque García-Bobadilla fue presidente de Paradores de España en el primer gobierno de José María Aznar, entre 1996 y 2000, y Salas aspira a que el cenobio a orillas del Nonaya pueda entrar algún día en tan prestigiosa red hotelera.

"He podido visitar Cornellana, he estado viendo el monasterio y considero que sería un lugar magnífico para habilitar un Parador de la red nacional. Sería un espacio ideal, tiene pesca, buena gastronomía en el entorno y está bien comunicado", señaló García-Bobadilla a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA. El ex presidente de esta red hotelera considera que los paradores "supusieron siempre un salto tremendo de calidad en esta España diversa y bonita en la que vivimos" y que, desde su fundación en 1928, fueron una "fórmula de éxito", conjugando la promoción de los productos del entorno y el cuidado del patrimonio.

Sobre si Asturias necesita más paradores y siendo consciente de la proximidad del de Cangas del Narcea, considera García-Bodadilla que "si se habilita otro en Cornellana no le andaría a la zaga".

El presidente de la Academia Gallega de Gastronomía visitó Cornellana en compañía del divulgador gastronómico Carlos Guardado; la presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, Amada Álvarez y el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo. Este último explica que lo que le transmitió García-Bodadilla es su admiración por el cenobio: "Le gustó muchísimo y nos dijo que estaba preparado para optar a ser parador, que hay que luchar por ello pero que puede encajar dentro de la red".