El leonés Alexis Martínez triunfa en el Open de rallyslot: "No me lo esperaba"

Dice Alexis Martínez, vecino de Astorga (León), que Asturias le trae buena suerte. La última vez que ganó una prueba de slot o carrera de coches en miniatura, fue en 2014 en Pola de Laviana y este fin de semana repitió victoria asturiana en el VII Open de rallyslot. La prueba, organizada por el club salense Asturslot, reunió a setenta aficionados de diferentes puntos del país.

"No lo esperaba, pero la verdad es que estoy muy contento porque lo normal es no ganar y aquí había nivel en todas las categorías", señala el leonés que lleva once años compitiendo con estos coches que recuerdan al popular Scalextric. "Si te gusta es un vicio, muy divertido, no solo correr y el ambiente de las pruebas, sino también la preparación del coche", relató a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.

Es la primera vez que Alexis corría en un rally de doce tramos, una propuesta novedosa de Asturslot que sorprendió y gustó a los aficionados. "De primeras es más complicado, pero luego lo disfrutas más porque es más tiempo corriendo", señala el aficionado.

Alexis forma parte del Slot Club Astorga y no dudó en realizar el viaje de dos horas para participar en la prueba salense, a la que acude desde hace tres años. La propuesta de Asturslot fue novedosa por el elevado número de tramos y también por el nuevo emplazamiento, no en vano se realizó en el local de la sidrería El Buche, hoy cerrada.