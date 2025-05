Los negocios del Camino de Santiago deben actualizarse en la red: "El peregrino se informa digitalmente de todo"

"El peregrino se informa digitalmente de todo, porque hoy en día todo el mundo tiene un móvil a mano, así que es un error total por parte de los negocios del Camino Primitivo no tener actualizada su presencia en redes o en Google". Así lo expuso este martes en Salas la responsable de la empresa de promoción turística Where is Asturias, Valerie Álvarez. Ella fue la encargada de impartir la charla titulada “El Camino Digital”, que forma parte de un proyecto entre esta firma y la Fundación Caja Rural de Asturias para contribuir a digitalizar a los empresarios ligados a la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela.

Dice Valerie Álvarez que no pretenden sustituir a ningún curso de formación especializado en redes, pero sí ayudar a los empresarios con pequeñas pinceladas que pueden hacer su vida más fácil. "El 86% de la población usa redes sociales y Google en su día a día y en el Camino es lo mismo. Podríamos decir que hay un camino físico y otro digital y es un desastre cuando un peregrino busca un negocio en redes y ve que lleva un año sin publicar. Eso da una sensación de abandono tremenda y, para eso, es mejor cerrarlo", señala.

Representantes de la organización, posando juntos al inicio de la charla. / R. T. C.

En este sentido, en la charla celebrada en Salas gracias al apoyo de la Fundación Valdés-Salas, del Ayuntamiento de Salas y la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo, enseñaron algunas aplicaciones de Inteligencia Artificial que facilitan la actualización de las redes. "La IA te genera post para tus redes e incluso puedes dejar programados varios en un mes. También es importante tener actualizada la ficha de Google porque es algo que usa mucho la gente", señala Álvarez sobre la importancia de conocer herramientas gratuitas que pueden facilitar el día a día de los emprendedores. "Todo lo que les enseñamos son programas gratuitos para que mejoren de forma fácil. El peregrino es como tú o como yo cuando va de viaje y utiliza el móvil para todo", añade.

La de Salas es la quinta charla dentro de este proyecto de digitalización de los negocios del Camino. "Estamos notando muy buena acogida", señala Álvarez sobre esta iniciativa cuya última sesión se celebrará en Oviedo.