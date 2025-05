Luján Argüelles presenta su último libro en su pueblo: "Salas me tiene absolutamente fascinada por cómo ha ido evolucionando"

Literatura infantil, juvenil, novelas, poesía y libros de segunda mano se pudieron ver en la primera Feria del Libro de Salas, organizada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio Chamberí. En la carpa situada en el centro de la localidad se pudo disfrutar de las novedades de las editoriales Eva Rami Studio, La Mala Suerte Ediciones, Pintar-Pintar, Tinta Chica, Velasco Ediciones y Velocismo Editorial. Además de descubrir nuevos libros, los asistentes pudieron disfrutar de otras actividades como un recital poético musical de la mano del dúo "Anverso" y la asociación cultural "El Burión", durante la mañana, y ya por la tarde, hubo presentaciones y firmas de libros de Luján Argüelles, Paco Bescós y Xavier Eguiguren.

La literatura sale a la calle en Salas

Precisamente la televisiva Luján Argüelles, que es originaria de Salas, antes de presentar su último libro "El regalo de Miranda" en el espacio de la feria, lo hizo en la residencia de mayores de la localidad, ante su veintena de usuarios, mayoritariamente mujeres. Una experiencia que disfrutaron, ya que algunas de las personas recordaban a la periodista y presentadora de televisión de su infancia y juventud en el concejo.

Ante los mayores, Luján Argüelles, recordó como fue su llegada a Madrid y confesó lo que le aportó ser de Salas: "Llegas con unas vivencias muy sólidas, porque partes de estar con gente muy enraizada y sana, lo que te permite ir a una ciudad como Madrid con la fortaleza que te da la tierra de Salas".

Luján Argüelles y su hija Miranda Sánchez visitan la residencia de mayores de Salas. / D. Álvarez

Pero también les habló de su libro, en el que reflexiona sobre la maternidad, que en su caso le llegó de manera inesperada, con lo que eso supuso para ella y que analiza a través de las líneas de su libro. Una historia muy personal que asegura que al sentarse a escribir le llevó en muchos momentos a su infancia en Salas, por lo que poder presentar el libro en su tierra es "un broche precioso".

El amor por su tierra ha sabido transmitirlo a su hija Miranda, de 10 años, de la que asegura que no puede perderse las fiestas de la localidad. "Ella tiene que venir a Salas, si no volvemos me mata, le parece el pueblo más bonito de Asturias", señala Argüelles. Ella misma confiesa que Salas la tiene "absolutamente fascinada por cómo ha ido evolucionando. Ahora se organizan un montón de actividades interesantes y se ve que se intenta mantener el entusiasmo de la gente, para ello hay personas que de manera generosa y solidaria están cediendo parte del tiempo de su vida personal para el bien común, en mi época era muchísimo más aburrido".

Por la derecha, Luján Argüelles con su madre Pilar Álvarez y su hija Miranda Sánchez, muestran el nuevo libro de la periodista. / D. Álvarez

Mientras tanto, en la carpa los editores participantes en la feria celebraban la iniciativa, que para ellos supone una oportunidad de tener un contacto directo con los lectores. "Venimos a escuchar lo que le interesa a la gente, es importante contactar con los lectores directamente y eso lo podemos hacer gracias a iniciativas como esta, que nos gusta que además se descentralicen y lleguen a la zona rural", destaca Cristian Velasco, de Velasco Ediciones.

Esther Sánchez, de la editorial Pintar-pintar, aplaude este tipo de eventos que les sirve "como escaparate, donde hacemos contactos para seguir trabajando". En este sentido, ve que en los últimos años están surgiendo en diferentes pueblos ferias dedicadas a los libros y para ella es "muy importante para mover el sector". Destaca que en su caso trabajan con escritores e ilustradores de la zona y sus libros se imprimen en Asturias.

Para la autora y editora Cristina García, de Velocismo Editorial, las ferias le dan la posibilidad de conocer diferentes lugares y permite "entrar en contacto con la idiosincrasia de cada pueblo a través de un evento cultural".

Esta feria, como otras actividades que organiza la AMPA, además de generar actividad en la localidad, busca recaudar fondos para reformar la biblioteca del colegio Chamberí, un proyecto que esperan sacar adelante este mismo verano para que en el inicio de curso los estudiantes se encuentren con un espacio luminoso que invite a perderse entre los libros. Para ello se crearán diferentes rincones de actividades y se colocará un mobiliario adaptado a los escolares.

La feria se cierra el domingo con la organización de dos "scape rooms" dirigidos al público infantil y juvenil.