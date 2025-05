Dos cocineros de Salas desvelan sus recetas predilectas con salmón y no te dejarán indiferente

Durante la temporada del salmón, son muchos los restaurantes de las zonas ribereñas que ofrecen delicias a base de este manjar. Y en Salas, a orillas del Narcea, es un plato que no puede faltar. LA NUEVA ESPAÑA ha consultado a dos conocidos cocineros del concejo, Luisa Sánchez y Luis Rubio, cuáles son sus propuestas favoritas y han elegido dos platos bien diferentes: repollo relleno de salmón y salmón con salsa de naranja y miel.

Luisa Sánchez, al frente de la cocina de Casa Ricardo, en Cornellana, explica que en su casa es muy habitual ofrecer repollo relleno de salmón, si bien explica que no la puede preparar con salmón del Narcea pues "no se puede comercializar". Este plato no falta en Casa Ricardo el día de la apertura de la pesca, con motivo de la feria Asturpesca-Capenastur, pero también regresa a la carta muchos días de la temporada primavera-verano porque "es un plato que gusta mucho y es bastante saludable".

"El salmón es fácil de trabajar y tiene muchas posibilidades, desde ensalada, con salsa o a la plancha, pero nuestro plato más habitual suele ser el repollo relleno", señala Luisa Sánchez, que detalla que lo primero es hacer el salmón a la plancha. A continuación prepara un relleno de verdura y salmón desmenuzado, mientras pone a cocer las hojas de repollo. Luego, añade, "lo envolvemos para hacer una especie de bolsitas". Finalmente, lo reboza y lo guisa en salsa y, precisa, no tiene ese sabor fuerte del repollo y es un plato "muy saludable".

Por su parte, Luis Rubio, responsable de la cocina de Al Son del Indiano de Malleza, propone una receta de salmón con salsa de naranja y miel. "Suelo hacer el salmón en lomos y dorarlos por ambas caras con un poco de mantequilla. Se reserva y luego, en esa misma mantequilla, se fríe un poco de romero y unas pieles de naranja y limón ralladas. Después, a eso se le añade un poco de caldo de pescado y se deja reducir un poco", relata Rubio. Ese caldo se espesa después con un poco de maicena y se deja un poco para que coja consistencia.

"Luego le añadimos zumo de limón, zumo de naranja y la miel, como dos cucharaditas. Se integra todo bien y se le deja reducir para que quede una salsa un poco densa", apunta. En ese punto se añade el salmón de nuevo para que se termine de hacer y se sirve directamente en el plato. "Se puede acompañar con un poco de puré de manzana o de patata", sugiere el salense de un plato donde se pone de manifiesto el buen maridaje entre el salmón y la miel.

"El salmón es súper versátil en cocina porque tiene una carne bastante prieta, según el punto que se le dé se puede trabajar como un pescado o casi como una carne. Desde cocinarlo ahumado o dejarlo crudo hasta hacerlo a la plancha o al horno, se pasa por fases muy diferentes", apunta el cocinero de Malleza, que indica que es un producto que da mucho juego.