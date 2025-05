Salas está presente en la novela "Tras las huellas de Tristán" y su autor lo contará en la villa

Carlos Javier Vega Briz es el autor de la novela "Tras las huellas de Tristán (vive el Camino Primitivo)", un trabajo mitad historia mitad ficción que constituye una auténtica guía para quien quiera descubrir esta ruta de peregrinación a Santiago de Compostela. En sus páginas está muy presente Salas, algo que desvelará el próximo viernes 23 de mayo este escritor natural de Burgos en la presentación prevista para las 19:30 horas. La cita, organizada por la Fundación Valdés-Salas, tendrá lugar en el palacio del mismo nombre y será una oportunidad única para los amantes del Camino.

Esta novela histórica, la segunda obra de este militar de profesión, cuenta la historia de Natalia Aguirre, una mujer que por azar acaba trabajando en la Universidad de Oviedo en un proyecto para impulsar el Camino Primitivo y se pone manos a la obra a recorrer esta ruta que en Asturias parte de Oviedo y transita por Grado, Salas, Tineo, Allande y Grandas de Salime. "El Camino Primitivo sigue siendo el eterno desconocido, pero por el temor del peregrino a no encontrar unos servicios que a día de hoy existen", relata el autor a LA NUEVA ESPAÑA.

Vega Briz conoció Salas en noviembre de 2022 cuando recorrió la zona en coche para documentar su novela. Volvió en julio del año pasado para recorrer a pie el Camino y dar a conocer su novela y esta será su tercera visita a un lugar que califica de "emblemático". A juicio del autor burgalés, Salas es un enclave que sorprende al visitante porque cuando llegas "no te imaginas lo que te vas a encontrar y es un punto del Camino con un encanto especial".

Vega Briz señala que cuando presentó el libro en Tineo tuvo la oportunidad de conocer al trabajador de banca ya jubilado José García, que hizo lo posible para que la novela se conociera en Salas. Gracias a él se organizó la presentación de esta tarde y, también, añade Vega, es suyo el mérito de que el libro "esté funcionando muy bien en Salas". Y añade: "Estoy muy contento con la repercusión". No es para menos, ya que Salas está presente en este trabajo literario.

"Salas tiene presencia porque la protagonista pasa por allí y tiene una parte que es como una guía novelada del Camino, donde cuento dónde duerme, dónde come...", apunta. Y en Salas duerme en el albergue turístico "Valle Nonaya", desayuna en el "Café Berlín" y come en "Casa Pachón". Además, añade Vega Briz, en la novela se incluyen historias reales de encuentros con peregrinos que él vivió cuando estuvo documentando. "Es un homenaje a las personas que me han aportado algo", añade el también autor del libro "Finisterre...una luz más allá del camino". Y todo esto y mucho más lo contará el viernes 23 de mayo en el encuentro literario que se desarrollará en el castillo Valdés-Salas.