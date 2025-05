Un Cornellana en racha pide a la afición que le acompañe a Lena el próximo domingo: "Queda mucho por luchar"

El Cornellana empezó con buen pie la segunda ronda del play-off de ascenso a segunda Asturfútbol. Los salenses lograron imponerse a la S. C. D. Campomanes por dos goles a cero y piden ayuda a la afición para el partido de vuelta en Lena. "Queda mucho por luchar y lo vamos a dar todo", promete el Cornellana, que jugará el próximo domingo, 1 de junio, a las 12:00 horas en el campo El Molín. De nuevo, el club fletará autobuses gratuitos para lograr que el máximo número de aficionados viaje a apoyar al equipo.

Cuenta el presidente del club, Michel Prieto, que el partido disputado el pasado domingo en Vistalegre tuvo lugar en una jornada soleada y ante más de seiscientos espectadores, de los que solo unos cincuenta acompañaban al equipo lenense. "Fue un partido muy trabado desde el principio, con el Cornellana intentando llevar la iniciativa, pero sin un dominador claro y sin ocasiones de gol hasta el minuto 17", apunta. En el citado minuto, Álex remató un córner "muy bien lanzado" por Omar. Según Prieto, "es una jugada muy bien trabajada en los entrenamientos y que fue ejecutada a la perfección".

Ambiente en la grada de Vistalegre. / R. T. C.

Pese al gol, la primera parte transcurrió "con la misma tónica, sin demasiadas cosas reseñables, salvo un gol anulado a Colao en la recta final por una presunta falta al portero". Precisa el presidente del club que, en la segunda parte, el Cornellana logró dominar un poco más el juego. "A los diez minutos, Diego Blasón, muy atento al borde del área, conectó un disparo durísimo tras un rechace que se coló en la portería para delirio de la grada local", añade Prieto.

A partir del gol, "el Cornellana supo controlar el partido y pudo incrementar el marcador con dos disparos de Rubén y Mateo que bien pudieron acabar en gol". Transcurrió la segunda parte "sin muchos apuros para el equipo local, pero, en el descuento, un disparo de uno de los centrales del Campomanes fue despejado de manera increíble por el portero del Cornellana y, aunque metieron gol en el rechace, fue anulado por fuera de juego".

El presidente del club local destaca la "total deportividad" que imperó en la mañana del domingo y señala que, pese al resultado, aún queda trabajo por hacer: "No podemos confiarnos en absoluto porque en su campo van a ser muy fuertes y la eliminatoria no está ni mucho menos resuelta". Prieto aplaude "el apoyo incondicional de la afición que abarrotó Vistalegre y no dejó de apoyar en ningún momento".