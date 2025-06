Nueva investigación en torno al monasterio de Cornellana: el reto de reconstruir su iglesia tal y como fue concebida a finales del siglo XII

La Fundación Valdés-Salas financiará un nuevo estudio en torno al complejo monástico de San Salvador, en Cornellana. En este caso, el foco se ha puesto en la iglesia, datada en el Románico tardío, con el objetivo de reconstruir la morfología del edificio anterior a las reformas de época moderna. Los trabajos, que se presentarán este viernes en el salón de actos del monasterio, están en marcha bajo la dirección de Raquel Alonso, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo.

Cuenta Alonso que la idea de investigar más a fondo el templo surgió el año pasado, con motivo de las investigaciones realizadas en torno al milenario del monasterio. Alonso y el también profesor de Historia del Arte, Lorenzo Arias, colaboraron con el arquéologo y experto en historia medieval de la Universidad de Oviedo, Alejandro García Álvarez-Busto, en la elaboración del libro "Cornellana: Historia y arqueología de un monasterio asturiano". Con motivo de este trabajo, coincidieron los tres en el monasterio y, sentados en uno de los bancos de la iglesia, comenzaron a hablar sobre las cuestiones que les inquietaban en torno al conjunto histórico-artístico salense, sobre el que los tres han hecho diversas publicaciones. Y precisamente los tres coincidieron en la necesidad de desvelar incógnitas en torno a la iglesia, que no corresponde a la época de la fundación del monasterio en 1024.

"Se ha insistido mucho en el carácter retardatario de la iglesia y, aunque la cronología en el Románico tardío probablemente sea la correcta, pues no es eso lo que discutimos, creemos que ese tópico de que es un edificio tardío no coincide con la extraordinaria monumentalidad del edificio. Sea de la época que sea, su carácter monumental llama la atención y creemos que merece trabajar sobre ella", señala Raquel Alonso. Los investigadores no ven correcta esa consideración del edificio "como provincial o secundario" a causa de sus grandes dimensiones. "Es posible que ese aire retardatario y un tanto provincial lo obtengamos de la decoración escultórica, porque sí es de talleres locales, pero la solución arquitectónica del edificio nos parece de mayor importancia de la que se le atribuye generalmente", añaden.

Dicho esto, el objetivo de los investigadores será "averiguar qué aspecto tenía el edificio antes de las intervenciones de época moderna, que lo desfiguraron". Con ese punto de partida, aunque con las lógicas dudas sobre si será posible cumplir con tan compleja misión, el equipo de trabajo se ocupará de desnudar el templo. "Creemos que podemos identificar elementos camuflados, reformados y transformados que nos podría indicar el aspecto original de la iglesia tardorománica", añade Raquel Alonso, consciente de que, como es habitual en los grandes conjuntos monásticos, el templo sufrió diferentes transformaciones en su aspecto interior y exterior.

Pero ¿cómo se hará este trabajo? En primer lugar, "reevaluando algunos elementos del edificio que consideramos que pueden pertenecer a la fase medieval, aunque se encuentren desfigurados o semiocultos". De manera paralela, se va a realizar estudios con georradar en la superficie del edificio para ver si hay elementos desaparecidos. Asimismo, se harán estudios en los paramentos murarios con la misma finalidad.

"Estamos súper ilusionados con este proyecto que, además, es relativamente sencillo desde el punto de vista de la ejecución técnica porque nosotros vamos a hacer análisis sobre puntos concretos y no demasiados", señala Raquel Alonso, que también muestra su gratitud a la Fundación Valdés-Salas con la que ha trabajado en diferentes proyectos. En este caso, aplaude el "rigor y criterio" de esta entidad vinculada a la Universidad de Oviedo y "con la que siempre es un placer trabajar por su eficacia y resolución".

Los trabajos están en marcha, sin embargo, no hay plazo exacto para la presentación de los resultados de una iniciativa que permitirá seguir dando pasos en el conocimiento de un conjunto arquitectónico tan relevante como el que se conserva a la vera del Narcea, en Cornellana.