Luis Sande, nuevo notario de Salas: "Notarías me interesó por el contacto directo con las personas"

El pontevedrés Miguel Sande (Vigo,1992) acaba de convertirse en el nuevo notario de Salas. A sus 33 años y tras décadas de estudio afronta su primer destino laboral. "Dediqué mi vida a estudiar. La oposición a notarías la aprobé tras diez años de preparación", cuenta a LA NUEVA ESPAÑA desde su nuevo despacho en la calle San Roque,7, en pleno centro de la capital salense.

-¿Por qué se hizo notario?

-He de reconocer que durante la carrera universitaria, que cursé en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña, no sabía a qué me dedicaría después. Yo tenía buena memoria como estudiante, y decidí apostar por ella para continuar estudiando una oposición. Notarías me interesó por el contacto directo con las personas.

-¿Qué le motivó a presentarse a esta plaza en una zona rural?

-La naturaleza siempre me aportó la paz mental necesaria para resistir la exigencia de la vida de estudiante. El canto de los pájaros, el color de los árboles... Es un entorno en el que me siento cómodo. Salas, en mi opinión, proporciona los elementos necesarios para trabajar con agrado.

-¿Cómo es el trabajo en una notaría rural?

-Es un trabajo que requiere dedicación y aprendizaje cada semana. No puedo comparar entre una notaría rural y una notaría urbana porque Salas es mi primer destino, pero durante las prácticas posteriores al aprobado, que realicé en notarías que radican en poblaciones con un mayor número de habitantes, percibí una carga de trabajo elevada en el día a día.

-¿Cómo es el día a día de un notario y a qué problemas se enfrenta?

-El notario atiende las consultas de los ciudadanos, desempeña su labor como fedatario público en los diferentes instrumentos públicos que contempla la legislación notarial y se enfrenta a los desafíos de las nuevas tecnologías, aprendiendo constantemente las distintas facetas de la gestión notarial. La notaría es una oficina pública dedicada a prestar servicio a los ciudadanos.

-¿Ve limitante profesionalmente el trabajo en una zona rural?

-No. Considero que la realización personal y profesional se puede obtener también en una zona rural. Aporta experiencia y madurez. Todo ello en un entorno saludable y agradable.

-¿Qué importancia tiene la estabilidad en la plaza de notario?

-La estabilidad, a mi juicio, contribuye a enriquecer y fortalecer el compromiso con la profesión, cada día. Las zonas rurales también tienen mucho en lo que contribuir, debemos valorarlas como se merecen.

-Además de su labor estrictamente legal, ¿qué papel cree que puede desempeñar un notario en la vida comunitaria de un pueblo?

-Ayudar a los demás, integrarse en la comunidad, siendo uno más entre los ciudadanos, con bondad y honestidad.