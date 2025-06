La sociedad de pescadores "Las Mestas del Narcea" comienza su plan de repoblaciones con 15.000 alevines en Salas

La sociedad de pescadores "Las Mestas del Narcea" ha comenzado esta semana su campaña de repoblación de ríos con alevines de trucha y su primera suelta ha sido en ríos del concejo de Salas. Repoblación en la que tres socios del colectivo han contado con la colaboración del alcalde del municipio, Sergio Hidalgo, quien no dudó en calzarse las botas y meterse al río cubo en mano para introducir los pequeños peces en el agua.

En total se soltaron 15.000 alevines en el río Nonaya, en el entorno del casco urbano de la capital del concejo, además de en los ríos de la zona del Otero y entre Priero y Camuño. El alcalde salense señala que hay algún río más del concejo en el que espera que se pueda llevar a cabo más repoblaciones porque considera que se nota el efecto que tienen en los ríos.

El jueves saldrán otros 15.000 alevines del centro icitiogénico de Las Mestas del Narcea para repoblar el río Aranguín, en Pravia. Ese mismo día también realizarán otra suelta en el río Narcea, pero con truchas de dos años.

En total, entre este mes de junio y en julio el colectivo de pescadores soltará en diferentes ríos cerca de 300.000 alevines de trucha.

Unas repoblaciones que, según el presidente de la sociedad, Quique Berrocal, ayudan al río, pero no pueden considerarse “la panacea”. Para él uno de los grandes problemas son la cantidad de depredadores con los que se encuentran los alevines al llegar al río. “Si lo ríos están llenos de depredadores, parte de las repoblaciones van a servir para alimentarlos”, expone. Por ello, aprovecha para reivindicar a la Administración que intervenga para lograr que “la menor cantidad de alevines pierdan la vida y lleguen a adultos”.

Con las truchas no finaliza su trabajo de repoblación, sino que lo repiten con el salmón pasado septiembre. Precisamente, el colectivo espera a que pase el verano, con el objetivo de evitar el bajo caudal de los ríos y que de este modo los alevines se conviertan en comida fácil para sus depredadores. La previsión es que lleguen al río 150.000 salmones. No obstante, Berrocal lamenta que de ellos solo 10.000 saldrán al mar. "Eso significa que 140.000 perdieron la vida en el río y eso no se puede permitir", lamenta.