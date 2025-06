Salas quiere ser la meca del autocross asturiano: este es el proyecto para construir un circuito en el monte de El Viso

El Ayuntamiento de Salas tiene sobre la mesa la propuesta para construir un circuito de autocross en el monte de El Viso, en concreto, en parte de los terrenos que antaño se destinaron a campo de golf y que en la actualidad se usan como pastos para el ganado. Se trata de una parcela de 55.000 metros cuadrados en la que se construiría un circuito para vehículos con una longitud aproximada de mil metros. La instalación, cien por cien inversión privada, estaría homologada para permitir que las pruebas del Campeonato de Asturias de esta modalidad automovilística se puedan hacer en la región, pues ahora se realizan en la vecina Castilla y León por carecer de circuitos adaptados.

Detrás de esta iniciativa está el recién constituido Club Deportivo Básico Circuito de El Viso, que agrupa a varios aficionados al motor del concejo de Salas con el respaldo de la empresa Salense Ingeniería y Obra Civil. Llevan casi dos años de trámites, pero no desesperan, porque están convencidos de que esta infraestructura se podría convertir en un "elemento dinamizador" de un concejo donde el motor manda.

Una infografía recreando el circuito. / R. T. C.

"Nos estamos topando con la burocracia y va más lento de lo que esperábamos, pero esperamos que pronto esté todo en regla. En cuanto sea así, actuaremos de modo inmediato", señalan sobre la tramitación. De hecho, recientemente la Junta de Gobierno Local de Salas aprobó inicialmente el Plan Especial y el Estudio de Implantación del Circuito, una documentación que ahora se someterá a información pública.

"El proyecto se desarrolló según las normas que exigen las Federaciones de Automovilismo asturiana y española, porque queremos que sirva para entrenar, pero también para competir. En principio va a ser un circuito de autocross, pero no descartamos que en un futuro se pueda ampliar a rallycross, lo que exige contar con una parte de asfalto", cuentan los promotores sobre esta instalación que pretende ser puntera en Asturias. Cabe añadir que en La Espina existe otro circuito de este tipo, aunque actualmente está en desuso, y los promotores de esta nueva instalación creen que ambos podrían ser complementarios.

La obra, añaden, es relativamente sencilla pues no requiere ninguna instalación más que el movimiento de tierras para diseñar el circuito. En la parcela también hay un viejo inmueble en desuso que se concibió como un edificio complementario al campo de golf y que en un futuro también podría aprovecharse. Sin embargo, no está incluido en el proyecto original. "Las pruebas de autocross no requieren ninguna instalación fija, pues la Federación facilita lo necesario para la dirección de carrera", exponen.

Los terrenos donde se proyecta el circuito, en la cima de El Viso. / R. T. C.

Los promotores siguen adelante con los trámites confiados de que este nuevo recurso será positivo para Salas y para los aficionados al motor, que en suelo salense son legión.