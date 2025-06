El Cornellana hace balance de su brillante temporada y este es el mensaje para su afición: "Gracias"

El Club Deportivo Cornellana ha querido dar las gracias a su afición tras una brillante temporada en la que, "pese al esfuerzo, no pudimos lograr el tan deseado ascenso. Con todo, están orgullosos de lo conseguido y, sobre todo, del apoyo de sus vecinos. "Solo podemos decir: gracias", señalan en sus redes sociales.

El Cornellana se refiere al partido del domingo en el campo San Miguel como un encuentro de "mucha tensión", pues tanto los salenses como el Treviense se lo jugaban todo. "El Treviense tomó la posesión del balón, pero sin generar demasiado peligro más allá de disparos lejanos. Nosotros intentábamos responder al contragolpe y a balón parado, generando una buena ocasión en una falta lanzada por Luis que obligó al portero a despejar a córner. Pero, en una acción individual del extremo rival llegó el penalti que les puso por delante. Antes del descanso, Tolin mantuvo al equipo vivo con una intervención espectacular en un mano a mano", resume el club.

Salieron en la segunda parte dispuestos a "cambiar el rumbo", pero "en la primera jugada un rechace acabó en los pies del extremo del Treviense, que no perdonó y anotó el segundo". Hubo intentos de los salenses, pero no lograron encajar el esperado gol. Tras el tercer gol, confiesan que "no bajamos los brazos y seguimos atacando, pero el cuarto gol local terminó de cerrar la eliminatoria".

El Cornellana se muestra muy agradecido por las más de cuatrocientas personas que les acompañaron a Trevías. "Nos hicisteis un recibimiento espectacular a la llegada del autobús, no parasteis de animar durante los 90 minutos y, al final del partido, ahí estabais, con nosotros, apoyándonos. Ese aliento, esa fidelidad, es lo que hace grande a este equipo. Sois increíbles", añaden.

En su escrito, el Cornellana termina felicitando al Treviense por su ascenso a Segunda Asturfútbol, al tiempo que se muestra dispuesto a seguir trabajando porque "lo que hemos construido esta temporada es enorme". Por eso tienen claro el mensaje: "Esto no termina aquí".