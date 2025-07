La vecina de Vegacebrón (Salas) que casi se muere por la picadura de una avispa asiática

Una vecina de Vegacebrón, en la parroquia de Malleza (Salas), fue víctima de un enjambre de ‘avispas velutinas’ mientras realizaba sextaferia en los alrededores de su casa. La mujer, de 56 años, perdió el conocimiento hasta en dos ocasiones y solo la labor del 112 pudo salvarla. Su hija, Beatriz Riesgo, denuncia que la labor del centro médico de Salas fue “una vergüenza”.

Dos veces al año, cada vecino de Vegacebrón limpia los alrededores del trozo de carretera más cercano a su casa. Con ese cometido, la mujer se encontraba desbrozando cuando, en un movimiento de la máquina, se topó con un nido de avispas velutinas, que salieron en enjambre y la atacaron de forma violenta.

Solo quitándose la ropa y corriendo hacia la casa pudo deshacerse de ellas. "La encontré en la entrada mareada y sin poder tenerse en pie", explica Beatriz Riesgo, quien acudió al oírla gritar. Su hija logró entrar con ella en casa. Según su testimonio, se le caía la cabeza para los lados y se le ponían los ojos en blanco.

El sanitario del centro de salud, sin capacidad para desplazarse

Riesgo asegura que fue entonces cuando llamaron al Centro de Salud de Salas y, al apuntar que el pueblo se encontraba a 22 kilómetros del ambulatorio, el médico que la atendió le dijo que no podía hacer nada si no la llevaba hasta allí, ya que el pueblo “estaba muy lejos” y además "tenía que atender a otro paciente", para después colgarle. Trasladar a su madre suponía una misión imposible, puesto que su madre "no se tenía en pie", y ella "no tenía suficiente fuerza" para cargar con lo que era un peso muerto. "Las casas del pueblo están muy dispersas, no podía pedir ayuda", añade.

El camino que lleva al pueblo desde la carretera nacionl y donde la mujer se encontraba de sextaferia. / M. F. S.

Ante la negativa del centro de salud del concejo, Riesgo llamó al 112, quienes la quisieron derivar al centro de salud. Tras explicarles lo sucedido, el operador les informó de que enviaría un helicóptero y se mantuvo hablando con ellas durante los 15 minutos que tardó en llegar el servicio, que las llevó hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

"Fue una conversación constante, cada vez que mi madre se desvanecía me pedía que tratase de mantenerla despierta", comenta. La labor de rescate no fue sencilla, puesto que la casa no se encontraba en terreno llano para el aterrizaje del helicóptero, y los cables de tendido eléctrico que había encima de la vivienda impedían una aproximación vertical.

Por ello, el aparato siguió una maniobra aérea habitual y pudo efectuar la operación con éxito al descolgarse el equipo médico en la finca contigua. "Le tuvieron que inyectar adrenalina para que aguantara hasta el hospital porque, aunque el pulso estaba bien, la tensión la tenía muy baja", señala Riesgo.

"Nos dijeron que podría haber fallecido"

Ya en el hospital, la mujer recibió los cuidados pertinentes y supo que era alérgica al veneno de estos insectos. Tras quedarse en observación 24 horas, recibió el alta a las 18 horas, con unos días de cuidado por delante aún para evitar que las numerosas picaduras se infecten. "Nos dijeron que podría haber fallecido", afirma.

Para cualquier persona que se vea en una situación similar, Riesgo ha aconsejado que se "tenga sangre fría" para poder actuar con la cautela necesaria, así como dar a conocer la situación. “Quieren que la gente se quede en los pueblos y es imposible”, comenta.

El caso, según las protagonistas, vuelve a poner en evidencia las carencias de la atención sanitaria en el medio rural, donde la distancia y la falta de recursos pueden convertir una urgencia en una cuestión de vida o muerte.