El PSOE de Salas reivindica el arreglo de la antigua escuela de Cermoño: “El tejado amenaza con desplomarse”

La portavoz municipal del PSOE en Salas, Azahara Fernández, se ha reunido con los vecinos de Cermoño para abordar el estado de deterioro que presenta la escuela del pueblo, de titularidad municipal. “El tejado amenaza con desplomarse”, describe la edil, que pide una actuación al Ayuntamiento para preservar el edificio “que todavía está relativamente bien para poder rehabilitarlo en un futuro y poder darle un uso”, detalla.

Explica que en conversaciones con los vecinos de la localidad le comentan que han llevado su petición al Consistorio y “el alcalde les transmitió que tenía presupuestado el coste del arreglo, pero pasa el tiempo nadie se pone en contacto con ellos y me preguntan si se va a hacer algo”, expone la edil, que lo que sabe con certeza es que en los presupuestos aprobados hace unos días para este 2025 no hay ninguna partida para acometer el arreglo de esta edificación.

Ella misma llevó a pleno este tema hace unos meses y asegura que no recibió una respuesta concreta de cuáles son los planes hacia el arreglo de la edificación. “A día de hoy tanto los vecinos como su escuela continúan a la espera de su ejecución”, resume.

Cuenta que en la actualidad la escuela no puede usarse por su estado de abandono y que, aunque no ahora mismo los vecinos no tienen una asociación o una actividad prevista para desarrollar en el edificio, sí les gustaría que se conservase y en un futuro poder darle un uso.