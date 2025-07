La ruta más popular de Salas estreña señalización: "Estaba muy deteriorada y así se da valor añadido al itinerario"

La Senda de la Cascada de Nonaya acaba de estrenar señalización gracias a una inversión de 8.820,90 euros con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística de Salas. La ruta, que está catalogada como Sendero Azul, no para de ganar en popularidad y el consistorio confía en que esta mejora contribuya a una mejor experiencia para el visitante.

"Salió la oportunidad de poder renovar la señalización y no lo pensamos dos veces. Teníamos muchas ganas porque la señalización estaba muy deteriorada, pues se puso hace veinte o treinta años", cuenta el concejal de Turismo de Salas, Alejandro Bermúdez, convencido de que los nuevos paneles suponen además un valor añadido para la ruta. No en vano, no solo hablan del itinerario en sí, sino que lo complementan con diferentes aspectos del Camino de Santiago o de la historia de los puentes del itinerario. También hay un cartel sobre una antigua mina de caolín y otro centrado en la fauna y flora de la ruta.

La más popular

"Estamos súper contentos de cómo ha quedado, aunque aún no ha habido tiempo de que los senderistas la valoren, pero las primeras impresiones de los vecinos han sido todas muy positivas y les ha gustado", cuenta Bermúdez que defiende esta ruta a la cascada como la más popular del concejo. "Claramente la senda es la más demandada del concejo pero con diferencia y a partir de ser Sendero Azul hemos notado un repunte. Es una senda que tenía mucha afluencia, pero se ha notado el aumento", expone el edil.

Detalle de los nuevos carteles. / R. T. C.

La nueva cartelería se ha colocado en diferentes puntos de esta ruta que conecta la villa con la cascada a través de un recorrido de 6,9 kilómetros (entre ida y vuelta). Se trata de una ruta ideal para familias y que forma parte del Camino Primitivo.

El Ayuntamiento de Salas ha informado de esta novedad convencido de que los paneles mejoran la experiencia del visitante, al disponer de datos técnicos "para recorrerla de forma segura y enriquecedora".

Muchos visitantes

El concejal de Turismo está satisfecho con la evolución del concejo en materia turística y defiende que los datos de lo que va de verano son positivos. De hecho, indica que rozan ya los 3.000 visitantes, una cifra que no incluye a los muchos peregrinos que llegan al concejo.

Además de estos carteles en la ruta, Salas ha colocado un panel informativo en el área de autocaravanas para informar a los usuarios de las muchas alternativas que ofrece la red ciclosenderista del concejo. "Así también cualquier autocaravanista tiene un cartel y un código QR para informarse", apunta Bermúdez.