La Escudería Causa lanzada a por la segunda edición del Rally Virgen del Viso: "Todo el mundo quedó contento"

La primera edición del Rally Virgen del Viso salió a pedir de boca y la Escudería Causa ya está lanzada a por la segunda edición. Las impresiones recogidas estos días por la organización y por el Ayuntamiento de Salas no pueden ser más positivas, por lo que la cita entra a formar parte del impresionante calendario de pruebas automovilísticas del concejo. "Salió todo bien y todo el mundo quedó contento", resume el secretario del colectivo organizador, Francisco Gómez.

La prueba, en la que se impuso el piloto Alberto Ordóñez, desarrolló sin incidentes de gravedad. Solo hubo que lamentar un golpe de uno de los vehículos, pero del que su piloto ya se está recuperando. Por lo demás y pese a contar con 103 inscritos, todo salió a pedir de boca. "Salió bien gracias a que tenemos grandes amigos, fue silbar y aparecieron", bromea Gómez al respecto de las muchas personas que se implicaron con los organizadores. En este sentido, quiere hacer un agradecimiento especial a los responsables de los clubes Cangas del Narcea Motor, Chass Team de Ibias, así como a los salenses de Cornellana Clásicos y Orbayu Competición.

Experiencia

"Un piloto me dijo que en lugar de estar corriendo la primera edición, parecía que estaba corriendo la décimo novena, que no notaba ninguna diferencia con otros rallys y con eso me quedo", señala Francisco Gómez. Es verdad que Escudería Causa tiene a sus espaldas no solo la experiencia de haber organizado antaño el rallysprint del Viso, sino las tablas de colaborar con otros rallys que se organizan en la zona. "Sin embargo cuando organizas algo propio, el montaje es mayor. En la escudería somos nueve, los que nos ocupamos del papeleo, y luego, cuando llega el trabajo sobre el terreno, es cuando aparecen los amigos. Calculo que en toda la logística pudieron intervenir unas doscientas personas", añade.

Los organizadores también están recogiendo buenas impresiones de los negocios del pueblo, sobre los que repercute celebrar una prueba de este tipo. No en vano, los reagrupamientos de los vehículos, así como la ceremonia de salida y la entrega de premios tuvieron lugar en pleno centro de Salas. "Ese día por descontado que hay gente, pero un rally tiene un goteo constante las semanas previas porque hay muchos pilotos que vienen a entrenar. Vienes y aprovechas y tomas algo o quedas a comer, siempre va cayendo algo", añade Francisco Gómez.

El secretario de Causa muestra además su orgullo por pertencer al concejo más racing de Asturias. "Es que no hay otro en el que se hagan tres rallys como en Salas", señala.