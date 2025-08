La primera fosa de purín circular de Asturias satisface a sus propietarios: más almacenamiento y cargas más rápidas

Hace poco más de un año que se puso en funcionamiento la primera fosa circular de purín construida en Asturias. Fue la reconocida ganadería Casa Venturo de Idarga, en Salas, la que se lanzó a innovar en esta forma de recoger los purines que producen las vacas, que ya se estilaba en países vecinos como Francia desde hace años. Después de un año, sigue teniendo el título de haber sido la primera instalación de este tipo en Asturias, pero ya no es la única, al menos dos ganaderías más, también de Salas, han adoptado el modelo.

Las bondades de esta infraestructura de almacenamiento del purín están principalmente en las facilidades para su preparación a la hora de extraerlo, ya que al batirlo consiguen que sea más homogéneo que en los depósitos rectangulares. Además, facilita la carga de las cubas, lo que reduce el tiempo de trabajo considerablemente, así como las maniobras que se debe realizar con la maquinaria, ya que por su disposición circular permite realizar una conducción a su alrededor.

“Estamos muy contentos con la apuesta, acertamos totalmente y podemos decir que es otra manera de trabajar, no necesitas ni bajarte del tractor para conectar con el sitio de carga, es meter el brazo, cargar y poder marchar, lo que supone hacer el trabajo de forma más rápida, en una hora desempeñas más tarea”, resume José Carlos Fernández, al frente de la explotación ganadera de producción de leche, que cuenta con unas 230 vacas.

Gran capacidad de almacenamiento

Otra de las cosas que valora el ganadero es la gran capacidad que tiene la construcción de 20 metros de diámetro y cuatro de profundidad. Unas dimensiones que permiten almacenar 1,3 millones de litros, con lo que puede conservar este abono natural durante más meses y utilizarlo para cuando llega la campaña de siembra del maíz y raigrás. De este modo, optimizan el abono natural que producen sus vacas y no dependen de otros químicos.

“Hace 15 años que descubrí este tipo de fosa en Francia y ya vi que con ella se ahorraba tiempo y se conseguía un mejor abono, pero no encontraba quien la podía construir porque al ser circular no es fácil”, destaca el ganadero, que en cuanto dio con la empresa gallega Prefabricados Covid, que fabrica paneles de hormigón circulares, no lo dudó y decidió realizar la inversión, cuya instalación llevó a cabo la firma tinetense Construcciones Tineconsa.

Crecimiento de la ganadería

La obra se enmarcó dentro de un plan de mejora que realizó la ganadería en la que instalaron dos robots y ampliaron el número de cabezas de ganado, lo que pedía aumentar la fosa de purines. Con esta inversión la ganadería pasó de tener 80 vacas en producción a tener un centenar.

Además de la producción de leche, esta ganadería salense apuesta por la participación en concursos de la raza en los que tiene un gran palmarés, que le otorgan prestigio y reconocimiento. Uno de los últimos premios de los que puede presumir la ganadería es de haber ganado por segundo año consecutivo el título de “Vaca Gran Campeona de Asturias” con "Venturo Hotjob Romilita" en el Concurso Regional de Asturias de la Raza Frisona, que se celebra anualmente en junio en Gijón.