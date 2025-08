Embuastur, la empresa de Salas que nació de “debajo de una panera” y que ya exporta a varios países como Alemania y Portugal

Hay empresas y personas que dedican con empeño y mimo toda su vida a mantener en pie aquel lugar que los vio crecer. Ese es el caso de Embuastur, la empresa que una familia de origen valdesano creó de la nada, en el año 1987. Nació como un pequeño negocio de embutidos “debajo de una panera” en el pueblo de Turuelles (Valdés) y se trasladó por motivos logísticos a Porciles (Salas), en 1995. Desde entonces, todo ha sido crecimiento. Suman una producción anual aproximada de 80.000 kilos anuales y cuentan con más de medio centenar de artículos en el mercado, principalmente elaborados con cerdo y carne de caza, sobre todo ciervo y jabalí.

Tras haber recibido reconocimientos del calibre de un "Great Taste Award", unos prestigiosos premios de Londres conocidos como los "Oscar" de la alimentación, sus dueños reconocen que "el mayor mérito es la valoración del cliente en el día a día". Jesús Álvarez, fundador de la firma, fue la cabeza detrás de una iniciativa que sus sucesores definen como "visionaria, propia de alguien con un sexto sentido". Hace ya 18 años que le dieron el relevo su hija, Belén Álvarez, y su yerno, Agustín Rodríguez. Ambos mantienen hoy el negocio en pie con "innovación, tesón y comunicación", tres pilares clave que guían todas sus decisiones, siempre pensando en qué haría el hombre que hizo nacer la empresa.

La sede de la empresa, en Porciles. / Embuastur

"Sexto sentido"

Embuastur surgió en una época en la que cualquier negocio funcionaba "con un poco de conocimiento y siendo echado para adelante", recuerda Belén Álvarez. Así lo hizo su padre, quien incorporó desde el inicio máquinas que, según Agustín, "hay empresas que comienzan a incorporar ahora". Y añade: "Tenía un sexto sentido, cuando empezó a haber móviles él ya decía que en algún momento los habría sin teclas".

De las máquinas al empaquetamiento, el fundador supo crear una identidad propia para la marca, incluso en los diseños de las etiquetas. "Nadie se atrevía a poner un negro mate como marketing; ahora ves incluso coches Mercedes de última generación en ese color", señala su hija. El camino no fue fácil, pero la empresa no ha dejado de crecer, "sobre todo en exportación, porque ya no hay distancias", explica Rodríguez.

A pesar de que la venta nacional sigue siendo mayoritaria, cada vez venden más a países como Alemania, Portugal o Andorra. Dentro de España destacan las Islas Canarias como uno de los principales mercados. Mantienen una pequeña tienda en las instalaciones, aunque la conocida despoblación del Occidente asturiano la ha dejado casi sin actividad: "la venta directa supone menos del 1% del total", admite Rodríguez.

Trabajos en el interior de la fábrica. / Embuastur

Proceso de producción

Desde embutidos de caza, sobre todo ciervo y jabalí, a embutidos más tradicionales a base de cerdo, pasando por productos exclusivos como chorizo de avestruz o fuet de toro. En la página web de Embuastur se pueden encontrar los detalles de más de medio centenar de productos a la venta. Explican que la carne de caza procede de mataderos especializados, mientras que la mayor parte del cerdo lo traen desde Ciudad Real o Toledo. Antes, el cerdo provenía de Asturias, de sitios como Noreña o Junquera, pero esos mataderos cerraron debido a a las altas exigencias de registros sanitarios y homologaciones. La demanda varía según la época del año: en invierno, más producto regional como chorizos o morcillas; en verano, la carne de caza "más enfocada al turismo; todo tiene su época y su encaje", resumen.

La elaboración se concentra de lunes a miércoles. La carne se embute y pasa al piso superior, donde atraviesa las fases de curación, ahumado y envasado. Los embutidos permanecen en secaderos entre 45 y 60 días, hasta seis meses en el caso de las cecinas. Luego, la producción vuelve abajo para su empaquetado y salida a logística. "No hay productos de segunda ni de quinta, la producción es para todos la misma. La diferencia está en la etiqueta que necesita cada cliente dependiendo de cosas como los gramos que pida", exponen.

Sala de ahumado de Embuastur. / Marcos Francos Segurola

"Cada vez, mejor"

Con este cuidado, no es de extrañar que Embuastur haya obtenido premios de calibre internacional, como el prestigioso "Great Taste Award". Aun así, para ellos el mayor hito es "que haya gente que después de comprarnos productos 30 años nos diga que cada vez lo hacemos mejor". El orgullo es la fuerza que ha guiado a la compañía desde 2006 y la que les ha permitido sobreponerse a momentos difíciles, desde la pandemia hasta la inflación derivada de los conflictos globales. "Para mí es un orgullo ver cómo sigue una empresa que mis padres crearon de la nada", dice Álvarez emocionada, "eso me hace súper feliz y es muy importante en el trabajo".

Sobre el relevo generacional, el futuro es incierto por el momento. “No hay peor enemigo que la ignorancia”, reflexiona Rodríguez. "Tal y como está la vida, los dos críos que tengo estudiarán y a lo mejor no les gusta esto. Y si es así, también será positivo porque se estarán dedicando a otra cosa que les gustó". Sea cual sea el futuro, la compañía sigue creciendo y diferenciándose con novedades como el salchichón a la sidra, siempre siguiendo el espíritu innovador que un día dibujó Jesús Álvarez, y que hoy siguen honrando sus sucesores a través del trabajo diario.