La nueva fábrica de mozzarella en Salas (en las viejas instalaciones de Danone) pospone por tercera vez su arranque: esta es ahora la fecha de apertura
La complejidad de la reforma de la antigua planta de Danone, ahora en manos de la holandesa Royal A-ware, obliga a aplazar otra vez el inicio de la producción
La empresa láctea holandesa Royal A-ware retrasará al próximo mes de enero el arranque de la producción de queso mozzarella en la factoría de Salas que, hasta su cierre en 2022, perteneció a Danone durante más de 40 años. El comienzo de la fabricación estaba previsto para este mes de agosto, pero las tareas de remodelación de la planta, cuantificadas en más de 100 millones de euros, están siendo más laboriosas de lo previsto y han obligado a posponer el calendario inicial.
"Se calcula que después del verano comiencen las primeras pruebas del funcionamiento de la fábrica y que se empiece a producir queso aproximadamente en enero", indicaron fuentes conocedoras del proceso de reforma de la planta, que añadieron que "está siendo una obra muy grande".
El pasado diciembre, la cúpula de Royal A-ware (incluido su consejero delegado, Jan Anker), así como una delegación del Gobierno del Principado encabezada por Adrián Barbón, realizaron una visita institucional a la planta salense para informar del proyecto. En aquel momento, la dirección de la compañía holandesa anunció que, una vez concluidas las reformas del interior de la nave, las instalaciones empezarían a funcionar en agosto de 2025 con la totalidad de la plantilla, formada por un centenar de trabajadores, una veintena más de los que tenía Danone.
Aquella fecha ya suponía un aplazamiento de los plazos originales, que estimaban iniciar la fabricación en abril. En el acto de Salas, el director de operaciones de Royal A-ware en España, Ignacio Rivas, señaló que el retraso se debía a "una serie de cambios en el proyecto con los que no se contaba inicialmente, como cuestiones relacionadas con el almacenaje". Ahora vuelve a producirse otra demora, esta vez hasta enero de 2026, casi un año después de la fecha originalmente fijada.
Con todo, las fuentes consultadas aseguraron que el proyecto está avanzando y que parte de la plantilla ya ha recibido formación en Holanda para aprender el proceso de elaboración de la mozzarella.
Royal A-ware calcula que la fábrica producirá unas 20.000 toneladas anuales de bolas y perlas de mozzarella fresca, ideadas principalmente para su uso en ensaladas, y que se distribuirán en hostelería y en cadenas de distribución tanto de España como en otros países europeos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atropello mortal en Pola de Siero: fallece una mujer tras un accidente con un camión de obras
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- El oviedismo llora la pérdida de David Villaverde, aficionado azul muy querido: 'Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- La mayor ola de calor del verano abrasará a Asturias: temperaturas de 36 grados hasta el domingo y riesgo muy alto de incendios
- De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial