La nueva fábrica de mozzarella en Salas (en las viejas instalaciones de Danone) pospone por tercera vez su arranque: esta es ahora la fecha de apertura

La empresa láctea holandesa Royal A-ware retrasará al próximo mes de enero el arranque de la producción de queso mozzarella en la factoría de Salas que, hasta su cierre en 2022, perteneció a Danone durante más de 40 años. El comienzo de la fabricación estaba previsto para este mes de agosto, pero las tareas de remodelación de la planta, cuantificadas en más de 100 millones de euros, están siendo más laboriosas de lo previsto y han obligado a posponer el calendario inicial.

"Se calcula que después del verano comiencen las primeras pruebas del funcionamiento de la fábrica y que se empiece a producir queso aproximadamente en enero", indicaron fuentes conocedoras del proceso de reforma de la planta, que añadieron que "está siendo una obra muy grande".

El pasado diciembre, la cúpula de Royal A-ware (incluido su consejero delegado, Jan Anker), así como una delegación del Gobierno del Principado encabezada por Adrián Barbón, realizaron una visita institucional a la planta salense para informar del proyecto. En aquel momento, la dirección de la compañía holandesa anunció que, una vez concluidas las reformas del interior de la nave, las instalaciones empezarían a funcionar en agosto de 2025 con la totalidad de la plantilla, formada por un centenar de trabajadores, una veintena más de los que tenía Danone.

Aquella fecha ya suponía un aplazamiento de los plazos originales, que estimaban iniciar la fabricación en abril. En el acto de Salas, el director de operaciones de Royal A-ware en España, Ignacio Rivas, señaló que el retraso se debía a "una serie de cambios en el proyecto con los que no se contaba inicialmente, como cuestiones relacionadas con el almacenaje". Ahora vuelve a producirse otra demora, esta vez hasta enero de 2026, casi un año después de la fecha originalmente fijada.

Con todo, las fuentes consultadas aseguraron que el proyecto está avanzando y que parte de la plantilla ya ha recibido formación en Holanda para aprender el proceso de elaboración de la mozzarella.

Royal A-ware calcula que la fábrica producirá unas 20.000 toneladas anuales de bolas y perlas de mozzarella fresca, ideadas principalmente para su uso en ensaladas, y que se distribuirán en hostelería y en cadenas de distribución tanto de España como en otros países europeos.