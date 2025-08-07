Todo a punto en Láneo para vivir San Lorenzo: este es el apretado programa para tres días de fiesta

La Comisión de Fiestas de Láneo, en Salas, desveló hace unos días el cartel de sus fiestas de San Lorenzo, que se celebrarán entre el 9 y el 10 de agosto con un programa de lo más apretado. La música tendrá un papel protagonismo en esta fiesta muy esperada por los vecinos de la localidad salense. Además, este año, se estrena un concurso de tortillas para el viernes 8 de agosto.

El concurso está programado para las 19:00 horas en la plaza de la iglesia. Los interesados en presentarse al concurso deben inscribir su tortilla casera y llevarla a la plaza donde habrá un público catador. Para participar en la cata hay que abonar cinco euros, lo que da opción a una bebida y a la prueba de las diferentes tortillas. Una vez terminada la cata se darán los premios a la mejor tortilla clásica y la más original.

El sábado 9 tendrá lugar la gran pulpada amenizada con música y, a las 22:30 horas, está previsto el concierto de Ciudadano Vil. El domingo 10 será el día grande con misa a las 12:30 horas, seguida de procesión. La sesión vermú estará amenizada por el grupo salense Panda y, por la noche, habrá verbena con el Dúo Sensación y el DJ Kinai.

Por su parte, el lunes 11 tendrá lugar el Día del bollo. El reparto del preciado manjar, a un precio de seis euros, será a las 20:00 horas y, a continuación, habrá verbena con el Grupo Ideas y Costa Norte.

El secreto de las camisetas

Por otro lado, la Comisión ya ha desvelado el secreto mejor guardado: el del mensaje de sus camisetas. Este año han ideado una camiseta muy especial que por la espalda muestra una especie de plano de Láneo y, por delante, hace un guiño al término "Raniego", que designa a los vecinos de esta localidad.

En el frontal de la prenda se puede leer la definición de Raniego con varias acepciones. La primera es "Originario o relativo a Láneo". La segunda dice así: "Dícese de la persona que espera con entusiasmo las fiestas de San Lorenzo. La tercera apunta que Raniegos son "quienes se bañan en el Narcea y quienes llevan por montera las mejores fabes de la región". Y por úlitmo: "Quien pudiendo elegir cualquier lugar del mundo, prefiere "la pequeña Habana" de Láneo.