Extinguido un incendio en un restaurante de La Espina: "No me di cuenta", dice la propietaria

Un restaurante de la localidad de La Espina, en el concejo de Salas, sufrió este jueves a las 11.00 horas un incendio en la cocina, que se ha saldado con daños materiales.

'El Rincón de Vane', como se conoce al local, alertó a los bomberos tras detectar llamas saliendo de la cocina. El fuego se extinguió antes de alcanzar otras zonas del restaurante, evitando que se propagara y causara consecuencias mayores. No hubo daños personales, ya que en el momento del incidente no había nadie en la cocina.

Exterior del local, donde se tendrá que hacer una pequeña reforma para volver a dar servicio. / Marcos Francos Segurola

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos dotaciones de bomberos y agentes de la Guardia Civil, quienes trabajaron de forma conjunta para sofocar el fuego y asegurar la zona.Tras el suceso, se abrió una investigación para esclarecer las causas. Mientras tanto, el local permanecerá cerrado, y se iniciarán en los próximos días las labores de limpieza, evaluación y reparación de los daños.

"Un palo" en un mes de ventas

Vanesa Fernández, conocida en el pueblo como ‘Vane’, es la propietaria del establecimiento. "No me di cuenta del incendio", asegura la propietaria. Fue un cliente el que le advirtió de que estaban saliendo llamas de la cocina, momento en el que saltaron los plomos. El suceso fue, como ella misma afirma, "un palo".

Detalle del techo de la cocina, que también sufrió daños. / Marcos Francos Segurola

Fernández destaca también que un suceso así afecta especialmente en agosto, uno de los meses de mayor afluencia de público. La situación es especialmente delicada para un pueblo que tan solo cuenta con otro local que ofrezca servicios similares.