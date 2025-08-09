La carrera de obstáculos de Salas desborda todas las previsiones: a falta de un mes ya ha superado la inscripción de 2024

"La gente va a flipar", dice David Pérez sobre la carrera de obstáculos Salas Lobo Race OCR (por sus siglas en inglés Obstacle Course Race o carrera de obstáculos), que se disputa por segundo año consecutivo. Lo dice a la vista de la llamativa cifra de inscritos (ya van por 251 a falta de un mes y el año pasado hubo 202) y por los nuevos obstáculos que tendrán ocasión de estrenar los participantes en esta cita prevista para el 7 de septiembre. La competición corre a cargo por primera vez del recién constituido Club Lobo Race de Salas.

Cuenta Pérez que de los 251 inscritos, 121 son de fuera de Asturias y hasta hay una de fuera de España, la Suiza Alice Maghetti, considerada una de las mejores corredoras de Europa en el top veinte absoluto. "Tenemos un plantel de corredores muy bueno", añade David Pérez. En este sentido, también destaca a la gallega Sara Gómez, la madrileña Alba Elvira, Dani Osma o Jorge Díaz. A nivel de club, destaca a los corredores Lupy, actual campeona de la Liga Nacional en categoría master y a Chantal, que va primera en la categoría Starter de la liga. Por grupos, destaca el Gimnasio Titans de Grado, que participa con 36 corredores. Las inscripciones seguirán abiertas hasta el 31 de agosto.

Por otro lado, el nuevo club salense está afrontando la fabricación de sus propios obstáculos, entre ellos uno que será novedad a nivel nacional. En total, dispondrán de unos cuarenta obstáculos, que harán las delicias de la cita. "Este año el montaje va a sorprender porque llevaremos hasta camión escenario para poner publicidad y trataremos de emitir allí la carrera en directo", avanza David Pérez.