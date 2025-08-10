Salas se echa a la calle para celebrar su comida más "prestosa"

Suena la música en la capital salense y los vecinos se echan a la calle. Es un día de celebración particular. No hay santo de por medio, ni tampoco misa. No es una fiesta patronal ni se celebra una efeméride. Es una comida en la calle que los vecinos esperan "con ilusión para juntarnos", como dice Vicente López.

Sentado en uno de los extremos de las varias mesas que instaló el Ayuntamiento en el centro de Salas (cortado al tráfico) disfruta «como pocos días» de familia y encuentro. "Hay que salir a convivir y a ver a los vecinos", opina. Ernestina Pendás y José Manuel Álvaro también se suman como comensales "de la calle". Forman parte de grupo de montaña El Rebollín. Varios de sus miembros se reúnen esta vez en Salas. La cita es casi "sagrada". "Se celebra desde hace cuatro años y nos encanta venir", dice la mujer.

"Un día para juntarnos, sin más"

Sobre las dos de la tarde amenaza lluvia, pero nadie mira al cielo. "Con el orbayo asturiano, podemos", cuenta risueño Carlos Mateos. Si se pregunta qué hace especial la fiesta, pocos dudan: "es un día para estar juntos, sin más", opina Bruno Fernández. Sobre las mesas, hay comida campestre: tortillas, bollos y filetes empanados. Pero también está el catering al que suman algunos participantes. Se sirve arroz. En el centro del sarao sorprende una gran paellera con la receta que lleva el nombre del recipiente de comida. Son Noelia Menéndez y Yoana Fernández las que sirven en los platos. La receta está hecha "en casa por Serafín Fernández, de Lavio". "Un experto", dice Yoana. Mar Rodríguez es de Oviedo y está en la comida de Salas invitada por su novio, Álvaro Jiménez. A ella le gusta, sobre todo, "la posibilidad de estar en la calle comiendo".

Las mesas alargadas salen del Castillo y llegan a la bifurcación donde se encuentra la gasolinera. En total: unas mil personas. "Salas es el paraíso", apunta Mauro Fernández, quien come junto a su esposa, Juli Álvarez, y su nieto, Adán Fernández, de seis años. Lo hacen cerca de la Colegiata, con vistas a este monumento que no dejan de apreciar los viandantes foráneos.

"¿Dónde se puede estar mejor?"

Alicia Fernández vive en Avilés y tiene a su hija en Salas, como dice. Cuenta 95 años y asegura que "siempre hay que salir a la calle para ver a la gente y hacer tertulia". Nacho Gil y Ctharina Peulen compraron hace un año una casa en un pueblo que se encuentra a tan solo diez minutos de Salas. No dudan en participar en la comida. "¿Dónde se puede estar mejor?", se preguntan. En la comida e la calle de Salas participan personas de todas las edades. Iris Hernández, Ana Shacklady, Iris González y Elisa García cuentan 18 y 19 años. «A estas cosas hay que venir», dicen. «‘Ye’ muy prestoso compartir esto con los vecinos».