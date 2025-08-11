Cofrade de honor "por sorpresa" en Salas: emotivo reconocimiento a Segundo Garrido por sus cuatro décadas en la Cofradía del Viso

La colegiata de Salas acogió este sábado un reconocimiento muy especial a Segundo Garrido por su "trabajo, entrega y dedicación" a la Virgen del Viso. Así lo dejaron claro sus compañeros en la directiva de la Cofradía salense y fue la razón por la que aprovecharon el Día del Cofrade para entregarle la medalla de honor de la entidad. "Lleva cuarenta años trabajando y hace una labor encomiable. Lo hicimos por sorpresa y fue muy emotivo", resume la hermana mayor, Carmen de Aspe.

El Día del Cofrade sirve para reconocer a todos los socios que hayan cumplido o vayan a cumplir este año los 90 años. El sencillo y siempre emotivo acto se realiza después de la novena del Viso, en la propia colegiata. El objetivo es "demostrarles nuestro respeto, darles nuestra felicitación y, por supuesto, reconocerles su devoción a la virgen del Viso".

En esta ocasión hubo diecisiete cofrades de honor, una de ellas, Olvido González, vecina de Godán, recibió la distinción título póstumo. Tras ella recibieron la medalla de plata y el diploma correspondiente y por este orden Felina del Oso López, de La Espina; Trinidad Gómez, de Tineo; Juan José Piquero, de Salas; Andrés Garrido, de Las Corradas (Mallecina); Angel Carlos Díez, de Cornellana; Carmen Fernández, de Salas; Carmen González, de Salas; Honorina Yáñez, de Salas; Jovita Rodríguez, de La Arquera (Malleza); Manuela Quintana, de Salas; Margarita Bayón, de Priero; María García, de Salas; María Antonia, salense residente en Madrid; María Esther Peña, de Salas; María Gloria Fernández, de Camuño y Olimpia Fernández, de Arnesaldo.

Ejerció de maestro de ceremonias el secretario de la Cofradía, Juan Carlos Rodríguez, quien explicó que la mayor parte de los integrantes de la actual directiva llevan veintiún años en el cargo. Sin embargo, Garrido, que ejerce de tesorero, ya formaba parte de la directiva anterior, con lo que suma cuatro décadas de servicio a esta Cofradía con 421 años de historia.

"Creemos que después de 40 años merece nuestro reconocimiento por su excelente trabajo, entrega y dedicación a esta Cofradía", expresó Rodríguez, antes de que Carmen de Aspe, visiblemente emocionada, entregase la medalla a Segundo Garrido. Fue el colofón a un acto que se cerró con la actuación del Coro Minero de Turón.

La novena estuvo presidida por el párroco gijonés José Vicente Álvarez, que ofició junto al salense Alejandro Sanzo. El gijonés inició su intervención expresando su devoción por la Virgen del Viso: "Amo a esta virgen. Siempre la he encontrado siempre llena de ternura y amor. Que me perdonen las demás, pero la virgen del Viso es muy especial".