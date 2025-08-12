Ignacio Rivas, director de Operaciones en España de Royal A-Ware, será pregonero de la Fiestas del Bollo de Salas

Salas es un hervidero de fiestas estos días. En vísperas del día grande de Nuestra Señora del Viso, se dará el pistoletazo de salida a las Fiestas del Bollo. No en vano, este jueves, 14 de agosto, está prevista la lectura del pregón, que correrá a cargo de la empresa Royal A-ware, la firma que está a punto de reabrir las antiguas instalaciones de Danone para producir mozzarella. En concreto, tomará la palabra su director de Operaciones en España, Ignacio Rivas.

Rivas se asomará al balcón del Ayuntamiento para dar la bienvenida a los festejos. Desde la Comisión de Fiestas de Salas explican que se ha encargado a Royal A-Ware el cometido de dar el pregón por el "firme compromiso" de la firma "con nuestra tierra". El acto será a las 21:30 horas y la comisión organizadora anima a participar "para sentirnos orgullosos de nuestro pueblo, nuestras tradiciones y nuestra gente".

Programa de los festejos

Para las fiestas propiamente dichas aún habrá que esperar unos días más, pues el Bollo se celebra entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto. El viernes es el Día de las Peñas, con juegos tradicionales de peñas en el prao de las fiestas desde las 17:30 horas. A las 19:00 horas tendrá lugar el desfile por la villa y, a las 22:00 horas, la cena comunitaria. A las 23:00 horas tendrá lugar la verbena amenizada por el Grupo Ideas, el Dúo Sensación y Discoastur.

El sábado 23 de agosto será el Día del Bollo con juegos infantiles a partir de las 17:00 horas. A las 17:30 horas habrá carrera de cintas a caballo en el prao "El Faces" y, a las 20:30 horas, se repartirá el bollo. La segunda verbena correrá a cargo de Ráfaga, Nueva Banda y Discoastur.

Por último, el domingo 24 de agosto será el Día de Santa Ana. A las 13:00 horas habrá un concierto de Panda y, a partir de las 14:30 horas, gran paellada popular en el campo de la fiesta. A las 17:00 horas tendrá lugar el trofeo Santa Ana en el campo El Zaguán y, a las 19:30 horas, habrá una actuación de Anabel Santiago en el pabellón de La Veiga. La última verbena correrá a cargo del Grupo D'Cano y Tekila.