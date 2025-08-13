La Guardia Civil de Salas investiga a un camionero que quintuplicaba la tasa de alcohol permitida

Un camionero gijonés se enfrenta a una pena de entre tres y seis meses de cárcel por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. El hombre se vio implicado en un accidente vial con un turismo el pasado 31 de julio en Tineo y las pruebas de alcohol demostraron que quintuplicaba la tasa de alcohol permitida para conductores profesionales, además de dar positivo en el test indiciario de drogas. El caso fue instruido por el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Salas.

Los hechos tuvieron lugar en la carretera AS-350 que va de Piedrafita a Bárcena del Monasterio, en Tineo. El conductor investigado, de 53 años, viajaba a bordo de un camión articulado cisterna que se vio implicado en una colisión por alcance con un turismo, cuyo ocupante resultó herido.

En la prueba de detección de alcohol, practicada por los agentes de Salas, el conductor "arrojó un resultado positivo de 0,74 y 0,77 mg/l en aire espirado, superando en más de cinco veces la tasa máxima permitida para conductores profesionales, establecida en 0,15 mg/l". Asimismo, según la información facilitada por la Guardia Civil, "el test indiciario de drogas resultó positivo en sustancias psicoactivas que afectan a la conducción, pendiente de confirmación por el laboratorio".

Por otro lado, explican que la inspección de los datos del tacógrafo no reveló "infracciones en materia de descanso diario" y que el vehículo articulado no fue inmovilizado, "ya que se hizo cargo un conductor habilitado".

La Guardia Civil indica que el atestado plantea un delito contra la seguridad vial, "por conducir un vehículo a motor superando la tasa máxima de alcohol permitida" y ha sido entregado en el Juzgado de Instrucción de Tineo. "El conductor investigado se enfrenta a una pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en todo caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de 1 a 4 años", señalan fuentes del Instituto armado. "Además, fue denunciado por la Ley de Seguridad Vial por circular con la presencia de drogas en el organismo, infracción que puede conllevar una sanción de 1.000 euros de multa y la detracción de 6 puntos en el permiso de conducción", añade el comunicado de la Guardia Civil.