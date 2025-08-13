La Plataforma del Suroccidente prepara la vuelta al cole: estas serán las nuevas acciones previstas para reivindicar la Autovía de La Espina
Planean reunirse con empresarios para recabar su apoyo y volverán a solicitar la atención de Adrián Barbón y Adriana Lastra
La plataforma ciudadana "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas" se prepara para volver a la carga tras el parón vacacional. Anuncian nuevas reuniones, entre ellas, una con los empresarios de la zona a los que consideran "un motor fundamental para el desarrollo económico del Suroccidente". El objetivo sigue siendo lograr que la Autovía de La Espina continúe hacia el Suroccidente: "No aceptaremos más silencios ni retrasos en nuestra Autovía".
El colectivo lamenta "la preocupante paralización de la Autovía del Suroccidente asturiano, una infraestructura esencial para el desarrollo y la seguridad vial de la comarca" y no se cesa en su batalla para lograr que los trabajos avancen. Además de la citada reunión con empresarios, cuyo apoyo ven "clave" para dar más fuerza a su histórica demanda, tienen previsto volver a solicitar una reunión con el presidente regional, Adrián Barbón, así como con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. "Además, se dará continuidad a las reuniones periódicas con los grupos políticos del Suroccidente para establecer una vía de trabajo conjunta, estable y transparente que permita encontrar soluciones", añade el colectivo.
Balance
La reunión de la directiva sirvió para hacer balance de la labor de los últimos meses, caso de la campaña de colocación de lonas durante los eventos festivos de la zona como la Feria de Muestras de Tineo o la feria Narcenatur, en Cangas del Narcea. "Desde la plataforma creemos que esta iniciativa ha contribuido a visibilizar el abandono institucional de esta infraestructura clave y a generar un mayor interés público y político. Queremos expresar también nuestro enorme agradecimiento a todas las personas que han colaborado económicamente, ya que sus donaciones fueron fundamentales para llevar a cabo esta campaña", apuntan.
También valoran la reunión mantenida en junio con los grupos políticos Partido Popular, Vox, Izquierda Unida, Foro Asturias y Allandeses Independientes y que califican de "muy constructiva". Y añaden: "Todos los asistentes coincidimos en la urgencia de la necesidad de reactivar esta autovía y hubo una profunda voluntad de unión y colaboración, que desde la plataforma consideramos imprescindible para avanzar en esta reivindicación".
Sobre la reunión posterior mantenida con representantes del PSOE del Suroccidente, junto al consejero Alejandro Calvo y técnicos del Principado muestran su "profunda decepción". "Se nos confirmó que no hay plazos para abrir el argayo de Casazorrina, ni tampoco planificación o intención a corto o medio plazo de avanzar con los tramos de la autovía hacia Tineo, Cangas del Narcea y Ponferrada", lamentan.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Aumentan a doce los incendios activos en Asturias: preocupación por el fuego en Cangas del Narcea, que se acercó a varios pueblos y al santuario del Acebo
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo
- Javi Rozada se despide de la plantilla del Avilés en el Suárez Puerta y el club oficializa su salida
- Se cumplen 25 años del asesinato de ETA de la guardia civil gijonesa Irene Fernández Perera: 'Mientras yo pueda, mi hija seguirá siendo recordada