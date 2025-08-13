La Plataforma del Suroccidente prepara la vuelta al cole: estas serán las nuevas acciones previstas para reivindicar la Autovía de La Espina

La plataforma ciudadana "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas" se prepara para volver a la carga tras el parón vacacional. Anuncian nuevas reuniones, entre ellas, una con los empresarios de la zona a los que consideran "un motor fundamental para el desarrollo económico del Suroccidente". El objetivo sigue siendo lograr que la Autovía de La Espina continúe hacia el Suroccidente: "No aceptaremos más silencios ni retrasos en nuestra Autovía".

El colectivo lamenta "la preocupante paralización de la Autovía del Suroccidente asturiano, una infraestructura esencial para el desarrollo y la seguridad vial de la comarca" y no se cesa en su batalla para lograr que los trabajos avancen. Además de la citada reunión con empresarios, cuyo apoyo ven "clave" para dar más fuerza a su histórica demanda, tienen previsto volver a solicitar una reunión con el presidente regional, Adrián Barbón, así como con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. "Además, se dará continuidad a las reuniones periódicas con los grupos políticos del Suroccidente para establecer una vía de trabajo conjunta, estable y transparente que permita encontrar soluciones", añade el colectivo.

Balance

La reunión de la directiva sirvió para hacer balance de la labor de los últimos meses, caso de la campaña de colocación de lonas durante los eventos festivos de la zona como la Feria de Muestras de Tineo o la feria Narcenatur, en Cangas del Narcea. "Desde la plataforma creemos que esta iniciativa ha contribuido a visibilizar el abandono institucional de esta infraestructura clave y a generar un mayor interés público y político. Queremos expresar también nuestro enorme agradecimiento a todas las personas que han colaborado económicamente, ya que sus donaciones fueron fundamentales para llevar a cabo esta campaña", apuntan.

También valoran la reunión mantenida en junio con los grupos políticos Partido Popular, Vox, Izquierda Unida, Foro Asturias y Allandeses Independientes y que califican de "muy constructiva". Y añaden: "Todos los asistentes coincidimos en la urgencia de la necesidad de reactivar esta autovía y hubo una profunda voluntad de unión y colaboración, que desde la plataforma consideramos imprescindible para avanzar en esta reivindicación".

Sobre la reunión posterior mantenida con representantes del PSOE del Suroccidente, junto al consejero Alejandro Calvo y técnicos del Principado muestran su "profunda decepción". "Se nos confirmó que no hay plazos para abrir el argayo de Casazorrina, ni tampoco planificación o intención a corto o medio plazo de avanzar con los tramos de la autovía hacia Tineo, Cangas del Narcea y Ponferrada", lamentan.