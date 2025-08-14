Así fue el ataque de tres lobos a un ternero a pocos metros de las viviendas en esta localidad de Salas

Los ataques de lobo han empezado a formar parte de la rutina diaria del líder del sindicato Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA), el salense Fernando Marrón. En los últimos años lleva doce novillas muertas y otras tantas mordidas a manos del cánido en las inmediaciones de su ganadería de Poles, en Salas. Sin embargo, lo que no se imaginaba es que no es un único lobo el causante de los daños sino tres, tal y como acaba de certificar gracias a la colocación de una cámara en la finca donde pasta su ganado, muy cerca de las casas.

El último ataque se produjo a principios de mes y, ese mismo día, decidió colocar una cámara de fototrampeo para dar con el autor de los daños. "Tenía dudas de si podría ser el oso, no anda lejos de aquí y por el tipo de rasguños y golpes que presentaba la novilla no nos parecía que fuera del lobo. Así que la dejamos en la finca para ver qué pasaba", relata. La sorpresa llegó con el visionado de las imágenes, al comprobar que no era uno, sino tres lobos los que comían los restos del animal. "En el vídeo se ve que luego vienen una bandada de buitres, que, en un momento dado y ya de día, se marchan porque llega otro lobo", señala.

Ante esta situación, Marrón se vio obligado a guardar el ganado en la estabulación para evitar más daños. "Tengo una explotación en extensivo, así que el ganado debería estar pastando, en cambio está en la cuadra y los prados sin pacer", señala molesto. "Estos días que estamos viendo unos incendios forestales gravísimos en nuestros montes se hablará de cambio climático, pero no se habla de esto que USAGA lleva tiempo denunciando. La hierba se está secando porque las vacas no pueden comerla y lo que pasa si llega un incendio es que las fincas arderán. Esta es la gestión que tenemos y nadie nos hace caso", lamenta Marrón.

Soluciones

El líder de USAGA lamenta que el Principado no actúe: "Nadie toma determinaciones. El despropósito de la gestión del medio rural es enorme. No hay control de la población de lobo y desde Medio Rural no tienen voluntad de hacerlo, pero lo que no puede ser es que seamos los ganaderos los que mantengamos a los lobos".

La novilla, de cinco meses, formaba parte del grupo de veinticinco animales que Fernando Marrón sacaba a pastar en una finca junto a la ganadería. El animal no pudo salvarse como tampoco lo hizo otra ternera recién nacida en la ganadería Casa Ron, de Miudeira, en El Franco.

Rebaño alborotado

En este caso el ganadero, José Sánchez, se encontró al lobo comiendo al animal dentro de la estabulación. Así lo cuenta: "Esto pasó al amanecer del lunes. Llegamos a la ganadería un trabajador y yo y vimos que algo pasaba porque estaba el rebaño muy alborotado y nos extrañó mucho. Entramos rápido a ver qué pasaba, uno por una puerta y otro por la otra. Él se encontró con el lobo mordisqueando una ternera y arrastrándola. Le tiró un bote que llevaba en la mano y logró ahuyentarlo".

El ganadero muestra su indignación por el hecho de que el ataque se produzca dentro de la nave ganadera, ubicada además en el medio del pueblo de Miudeira. "Había tenido algún otro ataque, pero es la primera vez que me entran dentro de la estabulación y esto no puede ser, hay que tomar medidas", reclama, al tiempo que explica que en la estabulación tiene alrededor de 300 cabezas y que "lógicamente el espacio tiene que estar abierto".

Aún así, tras el ataque colocó unas mallas en las puertas. Al anochecer del día del ataque volvió a la cuadra a hacer guardia "y me lo encontré otra vez". De hecho, grabó un vídeo en el que se ve al animal merodeando junto a la entrada a la estabulación.

Tanto en El Franco como en concejos vecinos como Tapia y Coaña se repiten los ataques y también imágenes grabadas por los vecinos en los que se ve a los lobos merodeando junto al ganado o cerca de los pueblos. En el Oriente de la región la situación es similar. Sin ir más lejos, estos días los ganaderos de Cangas de Onís denunciaron "una situación insostenible". En Beceña, el ganadero Andrés Sánchez se encontró el pasado fin de semana un escenario desolador: varias de sus ovejas muertas y otras gravemente heridas. "Por lo menos mató ocho y otras tantas están muertas en vida, mordidas y abrasadas", lamentó.

Plan de control

Cabe recordar que el Principado anunció el pasado marzo la intención de abatir cincuenta y tres lobos hasta marzo de 2026 dentro del plan de control de la población de cánidos y con el objetivo de facilitar el equilibrio de la especie con la ganadería extensiva asturiana. Según los datos del Principado de 2024, Asturias contaba con 45 manadas, unos 345 animales.