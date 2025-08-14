Esta es la curiosa feria de ganado que se celebra cada 15 de agosto en La Espina

Nada menos que 131 años de historia cumple mañana viernes, 15 de agosto, la Feria de las Ovejas de La Espina, un certamen único en el Occidente. El Ayuntamiento de Salas se hace cargo de la organización y quiere relanzar la cita y aumentar el número de cabezas presentes en la feria, donde tradicionalmente se realiza compra-venta de ganado.

"Es un evento tradicional que es una referencia en el concejo, ya hay pocas que sean únicamente de ovejas y cabras. En estos últimos años la afluencia fue a menos, pero este año intentaremos potenciarla para lograr un número de animales considerable", señala el alcalde, Sergio Hidalgo.

Se desarrollará por la mañana en el recinto cubierto de La Espina, a partir de las nueve y hasta el mediodía. Además de cabras y ovejas, habrá puestos de venta de otros productos. "Normalmente viene mucha gente", apunta Hidalgo.

De La Espina al Viso

El 15 de agosto es un día atareado en Salas, ya que la jornada comienza con esta feria pero, a mediodía, la atención se traslada a la ermita de El Viso donde se celebra el día grande en honor a la Virgen salense.