Ignacio Rivas, director de Operaciones en España de Royal A-ware, en Salas: "Lo vamos a dar todo para que este proyecto salga adelante"

"Lo vamos a dar todo para que este proyecto salga adelante. Esta es una empresa muy grande, pero es familiar y Salas es parte de nuestra familia". Con este contundente mensaje abrió ayer las Fiestas del Bollo, el director de Operaciones en España de la empresa Royal A-ware, la firma que reabrirá la antigua Danone para empezar a fabricar mozzarella. Ignacio Rivas puso voz a la compañía láctea que dará empleo a 110 personas y agradeció que les encomendaran la tarea de dar el pregón.

Rivas, que expresó el agradecimiento de la empresa por todo el apoyo recibido desde que se formalizó la compra de la planta, señaló que están trabajando al máximo para empezar a producir en pruebas el próximo septiembre. "Es verdad que una fábrica tan nueva necesita un periodo de testaje y adaptación y nos llevará un tiempo, pero la idea es empezar ya en septiembre", añadió. Desde el balcón del Ayuntamiento lanzó un mensaje de esperanza y agradecimiento: "El éxito de una empresa son las personas, es lo que marca la diferencia y en Salas estamos construyendo un grupo muy bueno".

Rivas estuvo acompañado por el jefe de Producción, Martín Menéndez, y el responsable de Recursos Humanos de la planta, Chema Robla, así como por integrantes de la Comisión de Fiestas y por el alcalde, Sergio Hidalgo, quien se mostró convencido de que Royal A-ware "moverá la economía" y dará "una inyección de energía y de ilusión para los próximos años".

Para ilusión la que se vivirá en la jornada de hoy cuando Salas celebrará el día grande de las fiestas de Nuestra Señora del Viso. . Además, este mismo viernes hay otra cita en La Espina, la tradicional Feria de las Ovejas. Tras casi una semana para reponer fuerzas, llegarán los festejos del Bollo, que se celebrarán entre el viernes 22 y el domingo 24.

Programa del Bollo

El viernes 22 es el Día de las Peñas, con juegos tradicionales de peñas en el prao de las fiestas desde las 17:30 horas. A las 19:00 horas tendrá lugar el desfile por la villa y, a las 22:00 horas, la cena comunitaria. A las 23:00 horas tendrá lugar la verbena amenizada por el Grupo Ideas, el Dúo Sensación y Discoastur.

El sábado 23 de agosto será el Día del Bollo con juegos infantiles a partir de las 17:00 horas. A las 17:30 horas habrá carrera de cintas a caballo en el prao "El Faces" y, a las 20:30 horas, se repartirá el bollo. La segunda verbena correrá a cargo de Ráfaga, Nueva Banda y Discoastur

Por último, el domingo 24 de agosto será el Día de Santa Ana. A las 13:00 horas habrá un concierto de Panda y, a partir de las 14:30 horas, gran paellada popular en el campo de la fiesta. A las 17:00 horas tendrá lugar el trofeo Santa Ana en el campo El Zaguán y, a las 19:30 horas, habrá una actuación de Anabel Santiago en el pabellón de La Veiga. La última verbena correrá a cargo del Grupo D'Cano y Tekila.