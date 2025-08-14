Ignacio Rivas, director de Operaciones en España de Royal A-ware, en Salas: "Lo vamos a dar todo para que este proyecto salga adelante"
El directivo de la nueva planta salense mostró el agradecimiento por el apoyo recibido y defendió el buen equipo que están creando en el concejo
Marcos Francos Segurola
"Lo vamos a dar todo para que este proyecto salga adelante. Esta es una empresa muy grande, pero es familiar y Salas es parte de nuestra familia". Con este contundente mensaje abrió ayer las Fiestas del Bollo, el director de Operaciones en España de la empresa Royal A-ware, la firma que reabrirá la antigua Danone para empezar a fabricar mozzarella. Ignacio Rivas puso voz a la compañía láctea que dará empleo a 110 personas y agradeció que les encomendaran la tarea de dar el pregón.
Rivas, que expresó el agradecimiento de la empresa por todo el apoyo recibido desde que se formalizó la compra de la planta, señaló que están trabajando al máximo para empezar a producir en pruebas el próximo septiembre. "Es verdad que una fábrica tan nueva necesita un periodo de testaje y adaptación y nos llevará un tiempo, pero la idea es empezar ya en septiembre", añadió. Desde el balcón del Ayuntamiento lanzó un mensaje de esperanza y agradecimiento: "El éxito de una empresa son las personas, es lo que marca la diferencia y en Salas estamos construyendo un grupo muy bueno".
Rivas estuvo acompañado por el jefe de Producción, Martín Menéndez, y el responsable de Recursos Humanos de la planta, Chema Robla, así como por integrantes de la Comisión de Fiestas y por el alcalde, Sergio Hidalgo, quien se mostró convencido de que Royal A-ware "moverá la economía" y dará "una inyección de energía y de ilusión para los próximos años".
Para ilusión la que se vivirá en la jornada de hoy cuando Salas celebrará el día grande de las fiestas de Nuestra Señora del Viso. . Además, este mismo viernes hay otra cita en La Espina, la tradicional Feria de las Ovejas. Tras casi una semana para reponer fuerzas, llegarán los festejos del Bollo, que se celebrarán entre el viernes 22 y el domingo 24.
Programa del Bollo
El viernes 22 es el Día de las Peñas, con juegos tradicionales de peñas en el prao de las fiestas desde las 17:30 horas. A las 19:00 horas tendrá lugar el desfile por la villa y, a las 22:00 horas, la cena comunitaria. A las 23:00 horas tendrá lugar la verbena amenizada por el Grupo Ideas, el Dúo Sensación y Discoastur.
El sábado 23 de agosto será el Día del Bollo con juegos infantiles a partir de las 17:00 horas. A las 17:30 horas habrá carrera de cintas a caballo en el prao "El Faces" y, a las 20:30 horas, se repartirá el bollo. La segunda verbena correrá a cargo de Ráfaga, Nueva Banda y Discoastur
Por último, el domingo 24 de agosto será el Día de Santa Ana. A las 13:00 horas habrá un concierto de Panda y, a partir de las 14:30 horas, gran paellada popular en el campo de la fiesta. A las 17:00 horas tendrá lugar el trofeo Santa Ana en el campo El Zaguán y, a las 19:30 horas, habrá una actuación de Anabel Santiago en el pabellón de La Veiga. La última verbena correrá a cargo del Grupo D'Cano y Tekila.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro