La Sociedad Deportiva Cornellana abre las fiestas de Nuestra Señora animando a su afición: "Os queremos y os necesitamos"

El Club Deportivo Cornellana tuvo ayer el honor de pronunciar el pregón de las fiestas de Nuestra Señora, en la citada localidad salense a la que representa. A su presidente, Michel Prieto, le tocó leer un texto escrito con mimo por toda la directiva de un club refundado hace dos temporadas y que no para de dar alegrías al pueblo.

En este sentido, Prieto animó a los vecinos a asociarse para disfrutar de una nueva temporada que promete ser "apasionante", pues no solo habrá un derbi con La Espina sino otro con el Salas. "Os queremos y os necesitamos", señaló el líder de la entidad deportiva.

Prieto realizó un repaso por la historia futbolera de Cornellana y defendió que el equipo "ha servido para que los jóvenes del pueblo, de la parroquia y de localidades cercanas hayan disfrutado, disfruten ahora y puedan seguir disfrutando del deporte y la camaradería de formar parte de un equipo".

El primer equipo federado en Cornellana data de 1965, como recordó Prieto, que citó a históricos jugadores y también se refirió al "más épico de los ascensos", en la temporada 2006-2007 . El equipo, entrenado por Roseva , quedó subcampeón de Liga, llegando a vencer al Real Oviedo B en la fase de ascenso.

Regreso en 2023

Por último, el pregonero se refirió al regreso del equipo en 2023, tras trece años de parón. "Fue una buena decisión. Las cifras de socios se acercaron en poco tiempo al medio millar, que ya querrían tener otros equipos de categorías superiores", señaló. La directiva da cuenta de un trabajo "duro", que se hace más llevadero con el apoyo del pueblo. No solo dieron las gracias a la afición, sino también al equipo solvente y unido de jugadores, muchos de ellos, gente del pueblo.

"La primera temporada sirvió para tomar el pulso a la categoría" y en la que acaba de finalizar vivieron la emoción de clasificarse para la fase de ascenso. "Estamos compitiendo con los mejores y estamos ahí arriba. Tenemos que estar muy orgullosos de haber conseguido esto y en tan solo dos años", señaló Prieto, antes de dar el pistoletazo de salida a los festejos de Nuestra Señora.

Programa

La Asociación Sociocultural y de Festejos de Cornellana cuenta con un programa de lo más apretado para los próximos días. Este viernes, día grande de Nuestra Señora, habrá misa a las 12:00 horas. A las 23:00 horas comenzará la sesión vermú con la orquesta Marazul y Discoastur. Por su parte, el sábado 16 de agosto, será el Día del Bollo. A las 21:00 horas tendrá lugar el reparto y, a las 23:00 horas, será la verbena con el grupo Ideas y la Disco Danky.