La Virgen de El Viso, en familia y por las alturas

La Virgen del Viso regresó ayer, viernes, a la ermita. Centenares de salenses y acompañantes subieron con la patrona de la villa bajo un sol de justicia. Cargada en hombros, la Virgen llegó a las 12.30, justo a tiempo para el comienzo de la misa que anualmente tiene lugar en el exterior de su ermita. a cinco kilómetros de la vilal salense y a 600 metros de altura.

Carmen de Aspe, hermana mayory presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora de Viso, explicó que esta misa es el encuentro de familias que están fuera y que vienen una vez al año a Salas. Para De Aspe, como para muchos otros asistentes, es esta cita una ocasión "muy emotiva, como todo lo que sucedió en estos nueve días". La Virgen permanecerá en la ermita hasta el último sábado de enero, día en el que volverá a bajar para la Misa de Cofrades Fallecidos.

Tras la ceremonia tocaba desmantelar toallas, mesas, sillas y todo tipo de pinchoteo para disfrutar en compañía de uno de los días más especiales del concejo. Las charangas tocaron al compás de los casi 40 grados que marcaron ayer, el día más caluroso del verano en Asturias. Ni siquiera ello colmó los ánimos de los presentes.

Es el caso de María Begoña Rodríguez y de ‘Monchu’ Fernández, de Grado, quienes llegaban con un "postre estrella" reservado, unos cubiletes de Carajitos El Profesor. Normalmente suben a la ermita, pero este año, ante las temperaturas, rezaron el rosario el día anterior y así ir directos a la romería campestre. "Un día como hoy es tremendo, y más hace años cuando uno era joven", contó Fernández entre risas.

"Salud, dinero y amor"

"Aquí se juntan tres generaciones distintas", indicó Sonsoles Revaque y Dolores Salas, oriundas de Salas y "viseras de toda la vida". Sus madres eran salenses y hoy acuden a la fiesta con sus hijas y nietas, para quienes han pedido en la ermita "salud, dinero y amor".

La generación más joven tiene una potente representación "hasta que apaguen las luces", como señalaron Catalina Suárez, Ana Fernández y Lucía Domenech, quien subrayó que este ha sido el Viso "más caluroso". Salenses de toda la vida, acudían equipadas con suficiente sidra y tinto «para pasar todo el día». Los presentes lo tienen claro. El Viso "es familia" y tiene mucho de la cultura autóctona. La alemana Katrin Beilharz acudió con su marido Hugo Gutiérrez, de familia salense. "Es muy especial porque se siente libre, no es un evento organizado", subrayó Beilharz, quien expresaba que en su país no hay este tipo de festividades.

Fiestas del Bollo

Tras la tarde de este viernes quedaron inauguradas las fiestas del Bollo. Tal ha sido el festejo que tocará esperar al próximo viernes 22 para el tradicional día de peñas, que promete coger con ganas el relevo de la Festividad de Nuestra Señora del Viso.

Ese viernes habrá juegos tradicionales de peñas en el prado de las fiestas desde las 17:30 horas. A las 19:00 horas tendrá lugar el desfile por la villa y, a las 22:00 horas, la cena comunitaria. A las 23:00 horas se espera la verbena. El sábado 23 de agosto será el Día del Bollo con juegos infantiles a partir de las 17:00 horas. A las 17:30 horas habrá carrera de cintas a caballo en el prao "El Faces" y, a las 20:30 horas, se repartirá el bollo.