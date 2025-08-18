Este cocinero de Salas será distinguido en Cartagena el próximo 30 de septiembre
Al Son del Indiano es uno de los nueve establecimientos asturianos que tendrán un reconocimiento en la gala de Murcia
El cocinero Luis Rubio, responsable del local Al Son del Indiano, de Malleza (Salas), recibirá este año la medalla de oro de Radio Turismo, emisora especializada en gastronomía. Esta distinción sigue al "Plato de Oro" que el profesional recibió en la edición del año pasado.
A Rubio se le reconoce su "muy positiva trayectoria" con este premio "exclusivo" al que solo pueden optar los establecimientos que primero hayan sido "Plato de Oro". El premio le será entregado en la gala anual de la entidad, que se celebrará el 30 de septiembre en el Gran Hotel Alfonso XIII de Cartagena, en Murcia. En total nueve establecimientos asturianos recibirán una distinción en esta gala, según confirma el comendador del Principado de Asturias del Comité de Radio Turismo, Carlos Guardado.
De los nueve hay dos negocios del Occidente, ya que junto a Al Son del Indiano se premiará al restaurante Casa Salas, de Valdepares (El Franco). En este caso, Radio Turismo concede de manera excepcional (pues no recibieron previamente el Plato de Oro) su Medalla a José Ramón García y Marina López como responsables del restaurante. Precisa Guardado que se trata de un "reconocimiento a su muy positiva y dilatada trayectoria".
