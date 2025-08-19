Salas se divierte con Rafaella Carrá: así fue el espectáculo que recordó a la italiana en el Espacio de Creación Joven

Un médium, unos devotos de Rafaella Carrá y varios espíritus, se congregaron este lunes en Salas. La localidad regresó a la Nochevieja de 2021, el año en el que falleció la artista italiana, al acoger en el Espacio de Creación Joven (ECJ) la comedia musical ‘¡Vuelve, Rafaella!’, escrita por la dramaturga Laura Iglesia, de la compañía ‘Jaleo Producciones’.

La obra muestra a unos amigos reunidos por la festividad de fin de año y nostálgicos ante el recuerdo de la cantante. Es tal la melancolía que sienten, que deciden invocar a un médium. En lugar de Carrá, se aparece Georgie Dann, quien murió el mismo año. La obra es la combinación perfecta de una noche de locura, uvas, champán, cotillón, y exaltación de la amistad.

Su autora, Laura Iglesia, quien también interpreta a la madre del protagonista, cuenta que tal idea se le ocurrió ese año ante el fallecimiento de la artista. “He sido muy fan de Rafaella desde niña, esto es un homenaje”, explica. Iglesia recuerda que tras estudiar filología hispánica, realizó varios másteres en teatro, si bien su vocación comenzó antes, pues una gran parte de su formación, en lo que al escenario se refiere, es “autodidacta”.

El objetivo son las risas de la gente y de ello estuvo lleno el ECJ ayer, lunes. Los ingredientes para un texto así, según explica la dramaturga, son enredo, un matiz coral para los personajes, y la locura que exige una comedia de este tipo. Además de, por supuesto, muchos guiños e intervenciones por parte de la música de RafaellaCarrá. “La reacción del público ha sido fantástica desde el estreno”, indica Iglesia. “Ese era nuestro objetivo”, añade.

Unión de compañías

Una obra con tales medios no es fácil de realizar, concretamente en Asturias los medios de los que muchas veces dispone el teatro complican poder llevar a cabo iniciativas tales. Por ello, varias compañías teatrales se unen para la creación de al menos una producción al año en ‘Jaleo Producciones’. Gracias a ello, según subraya Iglesia, se logra una sinergia que permite disponer de medios imposibles para cada compañía por individual.

‘Jaleo Producciones’ se integra por cuatro grupos: Ambigu Media Broadcast, Guayominí Producciones, Higiénico Papel Teatro y Saltantes Teatro. Trabajan juntas desde 2019, cuando adaptaron al teatro la película de 1975 ‘Rocky Horror Picture Show’, en un espectáculo al que llamaron ‘Horror, el show que nunca se debió hacer’, protagonizado por Rodrigo Cuevas. “Teníamos en el escenario a cuatro musicazos asturianos más siete actores, éramos doce personas en el escenario”, recuerda la autora sobre el arranque de la asociación, el cual “salió muy bien”.

Son muchos los teatros y localidades que ha pisado ‘Jaleo’, desde Gijón hasta Ponferrada, pasando ayer por Salas. Iglesia echa en falta una mejor estructura teatral y equipamiento en Asturias, con residencias como eran la ‘Kiki Limón’ de Gijón, y pone en valor que ayuntamientos de localidades más pequeñas como es el de Salas tengan este tipo de iniciativas. “Más que ayudas, en Asturias lo que hace falta es más programación”, apunta la dramaturga, “no queremos sopa boba, queremos trabajar”.

La cita que tuvo lugar ayer en Salas se suma a un largo listado de ocasiones en los que han acudido, con diferentes espectáculos, a la villa. Tanto Iglesia como el elenco valoran la “proximidad” que se vive con el público de esas localidades más pequeñas. Ante la falta de infraestructura cultural asturiana, Iglesia lo tiene claro: los temas humanos llegan, “son universales”. Y así lo demostraron las carcajadas y aplausos del público salense, que regresó a casa tatareando los mayores éxitos de Rafaella Carrá.