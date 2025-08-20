La Academia Valdés revive en Salas: un grupo de exalumnos rescatan la historia del centro y homenajean a sus impulsores

"No existiendo en este concejo centro alguno de segunda enseñanza, tan necesario para satisfacer las necesidades de cultura; se proyecta la fundación de una Academia ajustada a todas las formalidades legales actualmente vigentes". El texto, firmado por el exseminarista Manuel López Feito junto a tres docentes más, forma parte del primer documento recogido en el archivo municipal de Salas referente a la Academia Valdés. Este centro educativo privado fue fundado en 1934 y estuvo operativo hasta 1969, ofreciendo una oportunidad formativa a generaciones de salenses que, de otra manera, no hubieran podido continuar estudiando.

La historia de esta institución ha sido recuperada en un libro editado por iniciativa de los exalumnos. El volumen, escrito por Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA, se sustenta en casi una treintena de entrevistas a antiguos alumnos de la academia. Lleva por título "Paso al que valga", el lema del centro del que salieron personalidades como el catedrático Juan Velarde.

"Sensación de deuda"

La idea de recoger la historia de la Academia Valdés en un libro partió del salense Juan Carlos del Campo, vecino de Camuño y funcionario jubilado del Principado: "Tenía una sensación de deuda hacia esa institución, que tuvo luces y sombras, pero que, en el cómputo global, hizo una labor que cambió la vida a mucha gente. No sabía si sería una propuesta bien acogida, pero a todos los que se lo comenté les gustó".

El libro se presentará hoy, miércoles, a las 18:30 horas en la casa de cultura de Salas y contará con la intervención de diferentes exalumnos. Antes de este acto habrá un reconocimiento más íntimo en el cementerio de Salas a López Feito, vecino de la braña salense de Gallinero y la persona que entendió la necesidad de dar alternativas a las familias para la formación de sus hijos. Cabe añadir que el Ayuntamiento de Salas disponía entonces de una beca para los alumnos más desfavorecidos.

Más licenciados

Sobre la importancia del centro disertan en el libro antiguos alumnos como el catedrático jubilado de Física Teórica de la Universidad de Oviedo, Joaquín Manuel Díaz Alonso. Subraya que la Academia Valdés abrió puertas a mucha gente: "La enseñanza en aquella época era obligatoria solo hasta los doce años y luego la mayoría se iba a trabajar donde podía; en casa, en el campo cuidando vacas… En otros pueblos de la talla de Salas no tenían una academia así y la gente se quedó sin posibilidad de estudiar. Supuso un valor importante para Salas y es algo que se nota medio siglo después. Lo percibes en que aquí hay más licenciados o titulados que en concejos de los alrededores".

"Va a ser un día de encuentro, pero también un homenaje y reconocimiento a la labor del centro", cuenta Del Campo, que invita a asistir a la cita y adquirir un libro posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Salas, de la Fundación Valdés-Salas y de Cajastur.